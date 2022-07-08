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六旬翁懷疑妻外遇 弒妻後帶刀刺小王被收押

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

62歲周姓男子懷疑妻子外遇，今天涉嫌以毛巾將妻子勒斃，又找疑似外遇對象林男談判，持生魚片刀揮舞被林奪下，隨後周自行走到永和警分局投案，稍早新北地方法院開羈押庭審理，認為周男有再犯之虞，裁定羈押不禁見。

據了解，周男在新北市永和區福和路旁巷內經營日式料理店，多次見張姓妻子（60歲）與林姓男子（54歲）走在一起，懷疑妻子外遇，兩人已為此多次口角。

今天凌晨兩人再度發生爭吵，周男盛怒下持毛巾勒死妻子，又在上午9時跑到林男住處樓下找他談判，持生魚片刀朝林男腹部刺去，遭林男閃開奪刀。

周見刀被奪走，轉身就跑，到永和警分局投案，林男也帶著刀子到警局報案，警方帶著周男返家找到死亡多時的妻子，依殺人等罪移送新北地檢署，檢方複訊後聲押，法院開庭訊問，認為周有再犯之虞，裁定收押不禁見。

周翁懷疑妻子外遇，先以毛巾勒斃妻子，又帶刀欲刺殺小王未遂後到警局投案，新北院稍早裁定收押不禁見。記者王長鼎／翻攝
周翁懷疑妻子外遇，先以毛巾勒斃妻子，又帶刀欲刺殺小王未遂後到警局投案，新北院稍早裁定收押不禁見。記者王長鼎／翻攝

外遇 生魚片

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