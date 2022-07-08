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防股市不實訊息流竄 調查局19路搜索坊間股友社
近期股市跌跌不休，引發投資大眾恐慌，調查局為防不實投資訊息流竄，讓股市雪上加霜，8日動員轄下6個外勤處站，針對坊間股友社或股票投資理財公司，兵分19路發動搜索約談，並朝違反證券交易法及證券投資信託及顧問法方向偵辦。
8日參與調查局全國大搜索的，包括台北市調查處、新北市調查處、桃園市調查處、台南市調查處、基隆市調查站及中部地區機動工作站。調查局表示上述股友社或股票投資理財公司，涉嫌透過電視節目、社群通訊軟體媒介、散布不實的股市資訊，增加股市不必要的波動。
因此各處站8日同步發動偵查行動，共計約談23人、搜索4處所，並依法扣押會員名冊等資料，後續將釐清是否刻意誤導投資人意向或帶風向，影響股市交易秩序，以防範不實訊息妨害股市穩定。
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