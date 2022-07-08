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高雄大叔網路交友動真情　警勸「匯錢女友就消失」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市一名60歲林姓男子，網路交友認識外籍女子，對方噓寒問暖，讓他動了真情；女方誆稱會來台結婚，先寄了包裹但卡在海關，林男急奔銀行匯700元美金，幸行員和警方苦勸，搬出愛情詐騙案例機會教育，林男雖異國戀夢碎，卻救了荷包。

警方指出，家住三民區的林姓男子因單身，日前在臉書交友社團認識一名外籍女子，和對方相談甚歡，女方照三餐問候，讓林男以為愛情晚春來臨，認對方為女友。

女方後來告知林男，願意來台和林男共結連理，從海外寄了一個包裹給林男，因海關通報出問題卡關，需付700美金折合台幣近2萬900元的手續費，林男信以為真，6日上午在銀行開門時，急忙至櫃台兌換美金匯款。

行員發現林男匯款要領海關的包裹，研判林男遇到詐騙通報警方，三民一警分局哈爾濱派出所員警獲報趕抵現場，警方勸阻林男時，林男一度堅稱和女方感情深厚，對方不可能騙他。

警方以手機搜尋相關愛情詐騙案例，告知林男只要匯款，假女友拿到錢「就會消失不見」，林男才恍然大悟，險些落入愛情詐騙圈套。

警方以手機搜尋相關愛情詐騙案例，告知林男只要匯款假女友拿到錢「就會消失不見」，林男才恍然大悟。記者石秀華／翻攝
警方以手機搜尋相關愛情詐騙案例，告知林男只要匯款假女友拿到錢「就會消失不見」，林男才恍然大悟。記者石秀華／翻攝
高雄林姓男子遇愛情詐騙，奔銀行匯700美金領卡海關包裹，行員和警方聯手勸阻。記者石秀華／翻攝
高雄林姓男子遇愛情詐騙，奔銀行匯700美金領卡海關包裹，行員和警方聯手勸阻。記者石秀華／翻攝

詐騙 愛情 海關

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