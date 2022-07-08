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原本要去長野助選…安倍晉三臨時改行程 卻在奈良遇死劫

龍潭大池驚見女浮屍 民眾發現報警畫面怵目驚心

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

住在桃園平鎮區的52歲的洪姓女子，疑因久病產生輕生念頭，本月6日深夜獨自一人外出，7日上午10時許民眾發現龍潭區龍潭大池有浮屍，消防人員將屍體打撈上岸，因已明顯死亡未送醫。昨日下午檢察官相驗結束，家屬對死因沒有意見。

據了解，洪女目前單身，與家人住在平鎮區，長年疾病纏身，且萌生輕生念頭多年，因此才選擇深夜獨自離家，怎料家人再見洪女時已成一具冰冷遺體。

7日上午，龍潭大池附近住戶發現有具臉部朝下，身穿白色上衣、藍色褲子的屍體漂浮在龍潭大池水面上，相當怵目驚心，嚇得趕緊報警，消防第四大隊龍潭分隊獲報後派出消防人員7名，消防車2輛、橡皮艇1艘到場，近10分鐘後就將洪女屍體打撈上岸，經評估已無意識、無呼吸、無脈搏，明顯死亡無生命跡象因此未送醫救治。龍潭警分局表示，遺體昨天下午報驗完畢，家屬對於死因並無意見。

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消防人員到場將打撈上岸，不過上岸後已明顯死亡無生命跡象。記者翁唯真／翻攝
消防人員到場將打撈上岸，不過上岸後已明顯死亡無生命跡象。記者翁唯真／翻攝
桃園龍潭區龍潭大池附近居民發現發現大池有具浮屍，報警處理。記者翁唯真／翻攝
桃園龍潭區龍潭大池附近居民發現發現大池有具浮屍，報警處理。記者翁唯真／翻攝

龍潭大池 桃園

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