台中1男遭圍毆竟是國中同學幹的 警迅速逮4嫌法辦

台中市警方今網路巡邏發現一男子遭球棒、安全帽毆打影片，5小時內帶回4名涉案者，並查出被打的王姓男子因與尤姓國中同學因求職細故口角糾紛，被帶到烏日區一處堤防邊毆打，還有人在旁錄影，詢後將4人依妨害秩序、傷害等罪嫌法辦。

台中市警局烏日分局偵查隊副隊長李嘉揚說，警方在今天上午十時網路巡邏，在臉書社團「黑色豪門企業」發現一則一名男子在烏日區麻園溪東路的仁德公園後方堤防遭二名男子毆打影片，引發網友議論。

李嘉揚指出，警方立即調查，並報請台中地檢署指揮偵辦，經調閱相關監視器等，迅速在5小時內，帶回涉案的尤姓、謝姓、彭姓與王姓等4人帶回偵辦，並查出，王男與尤嫌為國中同學，因求職細故口角，尤嫌夥同其他3名友人約出王男後，尤嫌與謝嫌毆打王男，彭嫌及王嫌在旁攝影。