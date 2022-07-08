又有車撞進超商 桃園平鎮兩車擦撞波及機車幸無人受傷

今日中午12時45分許，桃園平鎮區環南路與德育路口有名54歲潘姓小客貨車駕駛，行經環南路欲左轉德育路時，與48歲黃姓轎車駕駛於路口發生側撞，潘男失控衝撞進鄰近便利商店，並波及騎樓機車，經酒測，2人酒測值皆為0，所幸無人受傷，後續財損及肇事責任將有待釐清。

潘男行經環南路欲左轉德育路時，與黃女於路口發生側撞，造成潘男失控衝撞進鄰近便利商店並波及停在騎樓的機車，超商玻璃撞碎一地，咖啡櫃檯也遭撞凹，現場杯盤狼藉。

黃女車頭及潘男車頭車尾都有碰撞凹陷情形發生，所幸無人受傷，經酒測，2人酒測值皆為0，後續財損及詳細肇事原因及責任歸屬將有待警方調查釐清。