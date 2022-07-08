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又有車撞進超商 桃園平鎮兩車擦撞波及機車幸無人受傷

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

今日中午12時45分許，桃園平鎮區環南路與德育路口有名54歲潘姓小客貨車駕駛，行經環南路欲左轉德育路時，與48歲黃姓轎車駕駛於路口發生側撞，潘男失控衝撞進鄰近便利商店，並波及騎樓機車，經酒測，2人酒測值皆為0，所幸無人受傷，後續財損及肇事責任將有待釐清。

潘男行經環南路欲左轉德育路時，與黃女於路口發生側撞，造成潘男失控衝撞進鄰近便利商店並波及停在騎樓的機車，超商玻璃撞碎一地，咖啡櫃檯也遭撞凹，現場杯盤狼藉。

黃女車頭及潘男車頭車尾都有碰撞凹陷情形發生，所幸無人受傷，經酒測，2人酒測值皆為0，後續財損及詳細肇事原因及責任歸屬將有待警方調查釐清。

中壢警分局表示，駕駛人駕駛車輛上路，除遵守相關交通法令外，行經交岔路口應遵守停、讓規定，以避免發生事故，造成傷亡。

潘男與黃女側撞後，衝撞進超商內。記者翁唯真／翻攝
潘男與黃女側撞後，衝撞進超商內。記者翁唯真／翻攝
黃女於潘男發生碰撞後車頭嚴重凹陷受損。記者翁唯真／翻攝
黃女於潘男發生碰撞後車頭嚴重凹陷受損。記者翁唯真／翻攝
超商玻璃碎裂一地，咖啡機櫃台處也難逃凹損。記者翁唯真／翻攝
超商玻璃碎裂一地，咖啡機櫃台處也難逃凹損。記者翁唯真／翻攝

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