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影／樹林中山路一地鐵屑警告發 車主恐挨罰1萬8

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市樹林警分局山佳派出所警員張、林兩警，昨天中午巡經中山路3段，驚見車道約4公尺，散滿大片鐵屑。兩警深怕影響用路人安全，一員現場交管，另員則與附近居民一同協除清除路面鐵屑，隨後返所調閱監視器畫面，找到車主依法開單告發1萬8千元以下罰鍰。

據了解，昨天（7日）中午12時許，新北市樹林警分局山佳派出所警員張育齊、林韻慈，巡邏經過中山路3段時，驚見車道近4公尺散滿了一地鐵屑。由於該路段是交通要道、車流量大。兩警擔心影響用路人行車安全，立即由一員在場交管，另員則與民眾持畚箕、掃把，協助將路面掉落鐵屑清除。

事後，兩警返回派出所，經調閱監視器畫面，循線找到車主，當下立即依道路交通管理處罰條例第30條之規定，汽車裝載時，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，開處駕駛人3千元以上1萬8千元以下罰鍰。

警方提醒用路人，車輛運載貨物時，務必確認物品綑綁穩固，避免於行駛中鬆脫甩落，若造成其他用路人發生事故，除依道路交通管理處罰條例開罰外，若造成其他用路人車禍、受傷，更得負起民、刑事責任，駕駛人切勿輕忽。

昨天中午，新北市樹林警方協助清除中山路掉落鐵屑，事後調閱監視器畫面，對車主開單告發。記者曾伯愷／翻攝
昨天中午，新北市樹林警方協助清除中山路掉落鐵屑，事後調閱監視器畫面，對車主開單告發。記者曾伯愷／翻攝
昨天中午，新北市樹林警方協助清除中山路掉落鐵屑，事後調閱監視器畫面，對車主開單告發。記者曾伯愷／翻攝
昨天中午，新北市樹林警方協助清除中山路掉落鐵屑，事後調閱監視器畫面，對車主開單告發。記者曾伯愷／翻攝
昨天中午，新北市樹林警方協助清除中山路掉落鐵屑，事後調閱監視器畫面，對車主開單告發。記者曾伯愷／翻攝
昨天中午，新北市樹林警方協助清除中山路掉落鐵屑，事後調閱監視器畫面，對車主開單告發。記者曾伯愷／翻攝

監視器 車禍

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