萬安45號演習這月25日登場 蘆洲、新莊分局今開協調會

本月25日下午1時30分至2時許，萬安45號演習登場。為提高民眾危機意識及重視各項防空作為，新北市蘆洲、新莊警分局，於今天上午10時許，邀集轄內區公所、機關團體到分局，進行「111年軍民聯合防空（萬安45號）演習協調會」。

警方表示，萬安演習的目的，在提醒國人居安思危觀念，「平時多一分準備，戰時才能少一分傷害」，隨時提高警覺，同時利用智慧型手機下載 APP及新北市「ipolice」APP查詢防空避難處所，藉以提升全民國防整體力量與抗敵意識的展現，確保人民生命財產安全。

這次萬安45號演習，將實施30分鐘防情傳遞、警報發放、人車疏散、交通管制等實作演練。提醒民眾，演習視同作戰，轄區內人、車在演習警報發放後，應按規定遵守警察及民防人員之指揮，就近實施疏散避難，切勿於演習期間在室外觀望徘徊。