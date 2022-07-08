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男不慎撞停車場消防管線 噴大量消防泡沫幸無人傷
台北市士林區德行西路一處停車場，今天中午12時許，因許姓男子開車不慎撞到消防管線，噴出大量消防泡沫，停車場地面布滿雪白泡沫，幸好無人受傷，警方獲報到場，因非道路交通事故，開單登記，通知業者到場，盡速清理泡沫。
32歲許男今中午從停車場開車，剛駛出停車格，右前車頭不慎撞到停車場內的藍色消防管線，管線連接處彈開，噴出大量消防泡沫，所幸許男無受傷，全案警方獲報後，通知停車場業者到案後續處置。
警方指出，本案非屬道路交通事故，交通分隊依規定開立聯單登記，為民服務以利肇事車輛、停車場業者處理保險事宜。今下午民眾前往此停車場移車，發現地面布滿泡沫，檢查車輛後無大礙；警方稍早指出，尚無其他車輛表示受損。
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