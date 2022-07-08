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曾參與攻堅抓惡狼張錫銘 高雄霹靂特警騎重機車禍身亡
高雄市警局保安大隊警衛中隊警員王勝學，昨晨騎重型機車上班，在大寮區和右轉車碰撞，王噴飛重傷，家屬今午放棄急救離世；50歲的王勝學，早年曾是保大霹靂特勤，曾參與攻堅抓惡狼張錫銘，熱愛騎重機旅遊，同仁對他車禍身亡，深感遺憾和不捨。
該起車禍事故發生於昨天清晨6時57分許，保安大隊警衛中隊警員王勝學騎乘黃牌重機上班途中，行經大寮區鳳屏二路與江山路口時，和右轉轎車發生車禍，王當場噴飛倒地，撞擊圍牆重傷昏迷，經救護員緊急送往長庚醫院搶救，一度氣胸插管治療。
由於王員因病況未見好轉，經院方向家屬說明後，家屬不忍王受折磨，同意拔管後離世，保大派中隊長帶隊上同仁以警車護靈，護送王員回屏東家中。
保大指出，50歲的王勝學是警專134期畢業，曾服務保一警察總隊，1999年調前高雄縣警岡山、旗山分局服務，2000年12月轉任高雄縣警保大霹靂小組。
保大表示，王員曾參與在大寮區攻堅抓惡狼張錫銘案件，縣市合併後，轉任職高雄市保大警衛中隊駕駛班服勤，從警31年，曾榮獲警察獎章3枚，累積嘉獎657次，記功12次；同仁對於王員車禍驟逝，均深感遺憾和不捨。
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