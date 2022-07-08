下閘道未注意車前狀況 釀三車連環碰撞

新北市新莊區林姓男子，今天上午開車駛入台65高架新莊一閘道口，疑未注意車前狀況，直接追撞下閘道口前停等汽車，造成3車連環碰撞，所幸事故現場沒人受傷，肇事駕駛皆無酒駕，事故原因有待警方調查釐清。

據了解，林姓男子（28歲）今天上午9時許，駕駛一輛小貨車，途中行經新北市新莊區台65高架2.8公里，才剛駛入新莊一閘道口，卻疑因未注意車前狀況，而推撞前方許女（27歲）所駕駛的小貨車，導致許女失控，再往前推撞張男（44歲）所駕駛的小貨車，造成現場3車碰撞，所幸事發當下沒有人受傷。