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影／「送火神」像「類普渡」 儀式6小時送煞要迴避
新北市三重區大同南路3死火場，今天下午1時許，進行「送火神煞」儀式，負責儀式進行的「釋教許家班」秘書長許偉翔表示，送火神煞俗稱「送煞」有點像類普渡，整個過程需經過6小時冗長儀式，出煞儀式開始到送煞，過程、沿路生人都須迴避，以免遭煞氣沖到傷身、壞運。
「釋教許家班」秘書長許偉翔表示，一般「送煞」有上吊、燒炭、火災等種種因意外過世的送煞科儀，方式也小有差異。一般送煞通常是由家屬請託他們到喪家裡進行祭草人儀式（也就是所謂獵七葬儀式），儀式有點像是「類普渡」法會，除可超渡亡者，也要送走火煞、18喪神。
許偉翔說，今天針對火災的送煞儀式，就是會請亡者出來誦經超渡，再讓火場內的火煞、18喪神祂們用飽餐之後，請祂們離開這個地方（火災現場），把煞氣送走，迎回福氣給主人家。
整個儀式從下午1時開始到傍晚5時40分左右，儀式會經過開香、請神、誦經、賜福、祭18喪神，直到晚上人比較少，才會進行送煞儀式。
許偉翔說，儀式開始會先用鍋爐燒油，拜請火神，再從火場做「祭醜人」儀式，再從最樓上灑淨水到樓下，最後再將火煞、18喪神送到附近溪河，讓水流送走煞氣，以達到驅災、消災，把福氣迎回來的目的。
此外，儀式進行過程及沿路送煞路程，生人都須要迴避，以免在儀式進行當中，有生人會因煞氣而被沖犯到。
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