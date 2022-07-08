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確診青年居隔未滿騎機車外出車禍 將被罰款最少20萬元

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣水上鄉75歲阿嬤騎電動四輪車，昨天上午10點行經龍德路地下道機車道，與21歲余姓年輕機車騎士碰撞，消防人員將余男送醫，發現他確診，違反居隔規定，騎機車外出，警方移送衛生局，將依傳染病防治法裁罰最少20萬元罰款。

警方調查，余姓男子2日確診，昨天上午騎機車出外，行經龍德路地下道機車道，與75歲阿嬤騎電動四輪車，發生碰撞車禍，消防人員載送他到朴子醫院檢查，用健保卡一查，才知他確診，未滿7天解隔期，余男誤以為解隔了。

衛生局說，會依警方移送資料，依電子圍籬余男外出時間長短換算處罰金額，依傳染病防治法裁罰20萬以上、百萬元以下罰款。載送余姓患者的鹿草消防分隊員戴口罩、全程防護衣，未感染。

當時受傷阿嬤倒地痛苦；適巧有EMT-1初級救護技術員證照的議員林緗亭發現，趕緊搶救、通報，消防救護人員到場，將阿嬤送醫救治，林緗亭與余男距離遠，又余男確診已經5天，詢問衛生局不必快篩。

嘉義縣水上鄉75歲阿嬤騎電動四輪車，昨天上午10點行經龍德路地下道機車道，與21歲余姓年輕機車騎士碰撞車禍。記者魯永明／翻攝
嘉義縣水上鄉75歲阿嬤騎電動四輪車，昨天上午10點行經龍德路地下道機車道，與21歲余姓年輕機車騎士碰撞車禍。記者魯永明／翻攝
嘉義縣水上鄉75歲阿嬤騎電動四輪車，昨天上午10點行經龍德路地下道機車道，與21歲余姓年輕機車騎士碰撞車禍。記者魯永明／翻攝
嘉義縣水上鄉75歲阿嬤騎電動四輪車，昨天上午10點行經龍德路地下道機車道，與21歲余姓年輕機車騎士碰撞車禍。記者魯永明／翻攝
嘉義縣水上鄉75歲阿嬤騎電動四輪車，昨天上午10點行經龍德路地下道機車道，與21歲余姓年輕機車騎士碰撞車禍。記者魯永明／翻攝
嘉義縣水上鄉75歲阿嬤騎電動四輪車，昨天上午10點行經龍德路地下道機車道，與21歲余姓年輕機車騎士碰撞車禍。記者魯永明／翻攝

衛生局 車禍

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