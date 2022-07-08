影／警追槍沒查到...驚見火藥庫 藏1噸專業爆竹煙火

台南市永康警分局接獲線報、有違反槍砲彈藥前科的陳姓男子疑在下營區處所藏匿槍炮彈藥，昨晚動員10多名刑警前往搜查；沒找到槍彈，卻意外在一旁貨櫃屋內發現「一公噸專業爆竹煙火、不明高空煙火」。

員警指出，近來氣候炎熱，這樣大量的煙火爆竹易燃物萬一引爆、將嚴重危害周遭社區安全，因煙火歸消防局管轄，立即通知消防局派員到場處理。

台南市消防局出動10多人到場清點，發現違法煙火總重量高達9百多公斤，陳嫌承認這一批煙火是他的，消防局以這一批煙火是非法煙火、全數沒入，並開立舉發單，依爆竹煙火管理條例規定，將處30萬至150萬元罰鍰。

消防局火災預防科股長陳志勳指出，這一批爆竹煙火數量龐大且具風險，消防員小心翼翼的搬運防止意外發生；經過6多小時努力，終將該批煙火全數運送至合法儲存地點，後續將依法銷毀。