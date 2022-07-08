影／三重惡火今「送火神」 喪家飼犬靜望「燒毀的家」

上個月26日凌晨，新北市三重區大同南路透天厝發生大火奪走3條性命。事隔多日當地里長林武雄，發起百位里民捐款20多萬，於今天下午進行「送火神煞」儀式，現場除生還吳姓阿嬤、三重區公所秘書黃文章、里長、民代出席外，喪家所飼養的毛小孩也在場佇足靜望。

新北市三重區大同南路3死火警現場，今天進行「送火神煞」儀式。記者曾伯愷／攝影

由新北市三重區仁義里長林武雄發起的「送火神煞」募資，短短一個多禮拜，就有里內上百位里民、慈善團體響應捐款，統計到今天為止共有20多萬元台幣。今天下午1時許，仁義里長委請專辦喪事、普渡法會、制煞等法會「釋教許家班」進行「送火神煞」儀式。