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影／三重惡火今「送火神」 喪家飼犬靜望「燒毀的家」

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

上個月26日凌晨，新北市三重區大同南路透天厝發生大火奪走3條性命。事隔多日當地里長林武雄，發起百位里民捐款20多萬，於今天下午進行「送火神煞」儀式，現場除生還吳姓阿嬤、三重區公所秘書黃文章、里長、民代出席外，喪家所飼養的毛小孩也在場佇足靜望。

新北市三重區大同南路3死火警現場，今天進行「送火神煞」儀式。記者曾伯愷／攝影
新北市三重區大同南路3死火警現場，今天進行「送火神煞」儀式。記者曾伯愷／攝影

由新北市三重區仁義里長林武雄發起的「送火神煞」募資，短短一個多禮拜，就有里內上百位里民、慈善團體響應捐款，統計到今天為止共有20多萬元台幣。今天下午1時許，仁義里長委請專辦喪事、普渡法會、制煞等法會「釋教許家班」進行「送火神煞」儀式。

現場唯一生還的吳阿嬤出席儀式外，三重區公所秘書黃文章、民代、仁義里長林武雄、鄰里居民也在場列席，連喪家所飼養的毛小孩「球球」也在場，孤獨靜望著前方那已燒毀的家。

新北市三重區大同南路3死火警現場，今天進行「送火神煞」儀式。記者曾伯愷／攝影
新北市三重區大同南路3死火警現場，今天進行「送火神煞」儀式。記者曾伯愷／攝影
喪家所飼養的毛小孩「球球」孤獨的在現場靜望著那已燒毀的家。記者曾伯愷／攝影
喪家所飼養的毛小孩「球球」孤獨的在現場靜望著那已燒毀的家。記者曾伯愷／攝影

法會 阿嬤

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