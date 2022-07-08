聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／三重惡火今「送火神」 喪家飼犬靜望「燒毀的家」
上個月26日凌晨，新北市三重區大同南路透天厝發生大火奪走3條性命。事隔多日當地里長林武雄，發起百位里民捐款20多萬，於今天下午進行「送火神煞」儀式，現場除生還吳姓阿嬤、三重區公所秘書黃文章、里長、民代出席外，喪家所飼養的毛小孩也在場佇足靜望。
由新北市三重區仁義里長林武雄發起的「送火神煞」募資，短短一個多禮拜，就有里內上百位里民、慈善團體響應捐款，統計到今天為止共有20多萬元台幣。今天下午1時許，仁義里長委請專辦喪事、普渡法會、制煞等法會「釋教許家班」進行「送火神煞」儀式。
現場唯一生還的吳阿嬤出席儀式外，三重區公所秘書黃文章、民代、仁義里長林武雄、鄰里居民也在場列席，連喪家所飼養的毛小孩「球球」也在場，孤獨靜望著前方那已燒毀的家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言