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嘉義縣環警聯手又查獲越區棄置廢棄物曳引車 法辦司機
嘉義縣警方與環保局為遏阻廢棄物非法棄置，繼6月在布袋鎮及大林鎮攔查載運非法廢棄物車輛，依法嚴懲後，昨天凌晨又在台82線東石鄉路段，查獲黃姓司機駕駛35噸曳引車，載運30噸廢塑膠等事業廢棄物，依法查扣車輛法辦司機，追查幕後指使者。
朴子警分局東石分駐所昨天凌晨，在台82線東石路段發現可疑車輛，立即通報環保局，當場查獲非法載運廢棄物的曳引車，黃姓司機不肯透漏廢棄物來源及去處，無法提出合法棄置文件，經員警及環保局稽查員交互盤問，供稱廢棄物來自雲林。
稽查人員認定非法棄置廢棄物的車輛，將黃姓司機移送地檢署偵辦，後續將追查背後指使者，依法嚴懲，黃姓司機將面臨1年以上5年以下徒刑，生財工具遭查扣，得不償失。
環保局說，嘉縣沿海鄉鎮養殖魚池及農地多，台82線及61線開通後，交通便利，成為不肖業者傾倒廢土或棄置廢棄物目標，為杜絕違法棄置歪風，警局與環保局聯手加強查緝，在熱區裝置監視器，不定時不定點在各重要路口加強攔查可疑車輛，元月至今共查獲23件非法棄置及載運車輛。
環保局長張根穆表示，環保局將持續與警方加強非法棄置廢棄物查緝，呼籲土地使用人、管理人及所有人善盡土地管理責任，加裝監視器、加強巡視，共同守護家園。
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