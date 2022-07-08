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1小時內五度撥打報案專線 台南男違社維法裁罰5千元

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

趙姓男子上月4日中午自稱身體不適需員警協助送醫，在新營住處以手機撥打台南市警局勤務指揮中心，新營警分局民治派出所據報到場後，他卻改稱不需要協助，但事後又再次撥打電話，經員警告誡仍未聽勸，1小時內五度撥打報案專線而被送辦，柳營簡易庭依社維法裁罰5千元。

警方調查，趙男6月4日上午11時41分，中午12時1分、10分以手機號碼撥打報案電話至市警局勤務指揮中心，佯稱他因身體不適需員警協助就醫，經指揮中心指派民治派出所員警到場後，他卻改稱不需要協助。

員警當場告誡他勿再隨意撥打報案專線，然而，他隨後又於中午12時24分、54分再次撥打報案專線報案，且待員警到場後仍表示不需要協助，警方認他當天上午11時41分、中午12時1分、10分、24分、54分，共計撥打5通報案專線，認其行為已違反社會秩序維護法移請裁處。

趙男辯稱，報案後警方均未到場，因警員沒有到場，所以無人詢問他是否需要幫助。但警詢時，他先稱「警方都沒去。」，後來又改稱「只有第1次有去，後面都沒去。」陳述反覆不一。甚至向員警表示，沒有報案、是誰在亂報案、誰給你報案的，一再否認他是報案人，到場員警還告誡他勿再隨意撥打報案專線。

民治派出所指出，接獲趙男報案後均有派員至現場，並詢問他是否需要幫助；除有職務報告、報案紀錄單及現場照片佐證。

柳營簡易庭審酌，趙男無故撥打報案專線的次數、對社會治安資源的妨害與浪費程度、犯後在警方提出錄影畫面，證明警方有到場協助，依然否認警方有協助的犯後態度及其素行狀況等一切情狀，認他無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽，處罰鍰5000元。

柳營簡易庭審酌，趙男無故撥打報案專線的次數、對社會治安資源的妨害與浪費程度、否認警方有協助的犯後態度及其素行狀況等一切情狀，處罰鍰5000元。圖／本報資料照
柳營簡易庭審酌，趙男無故撥打報案專線的次數、對社會治安資源的妨害與浪費程度、否認警方有協助的犯後態度及其素行狀況等一切情狀，處罰鍰5000元。圖／本報資料照

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