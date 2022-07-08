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影／三重惡火奪3命 逾百名居民集資「送火神煞」

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三重區大同南路一間透天厝6月26日凌晨發生大火，造成一家四口有3人不幸喪命。為免讓里民心安，三重區仁義里長林武雄發起募資，透過上百名里民、慈善團體捐款20多萬，於今天下午1時許，找來法師進行「送火神煞」儀式，希望火神送走境內火煞、火獸，讓地方安寧平安。

這起惡火吞噬3命發生在6月29日凌晨零時許，現場是三重區大同南路一棟頂樓違章加蓋的透天厝。火災發生，55歲吳姓阿嬤及其28歲女兒葉女先逃出屋外，吳婦前夫葉男（57歲）、及孫子（6歲）因火勢過大，受困在違建三樓處。27歲女兒葉女見葉父、6歲兒子受困火場，奮不顧身往火場內衝去，試圖營救葉父及兒子兩人，卻沒見她出來。

消防人員進入火場搜救，於3樓走廊處，發現葉女雙手環抱6歲兒子倒臥在地，葉父則在後方水塔旁，被坍塌雜物壓住。則在屋外水塔旁，緊急將3人抬救下樓，經檢視葉父、6歲男童已無呼吸心跳，葉女則全身2度60%燒燙傷面積，將3人送醫急救，葉父、男童傷重不治，葉女仍因傷重，翌日下午4時30分，因傷重併發多重器官感染，傷重不治。

事發至今死者親友招魂儀式，附近鄰居仍心神不寧，透過三重區仁義里長林武雄發起募資，短短一個多禮拜，便有百名街坊里民、慈善團體捐助20多萬元，並在今天下午1時許，委請專辦喪事、普渡法會、制煞等法會「釋教許家班」進行「送火神煞」儀式。

仁義里長林武雄表示，送火神儀式是以前傳統，曾有人沒有做這儀式，隔沒多久又發生火災，30多年前里內也發生過大火，但當時沒有人傷亡，舉行過一次送火神儀式。但這次有人傷亡，為讓里民心安，所以才由他發起募資舉行這次「送火神煞」儀式。

新北市三重區大同南路3死火警現場，今天下午進行送火神儀式。記者曾伯愷／攝影
新北市三重區大同南路3死火警現場，今天下午進行送火神儀式。記者曾伯愷／攝影
死者所飼養的毛小孩球球，下午也在現場。記者曾伯愷／攝影
死者所飼養的毛小孩球球，下午也在現場。記者曾伯愷／攝影
新北市三重區大同南路3死火警現場，今天下午進行送火神儀式。記者曾伯愷／攝影
新北市三重區大同南路3死火警現場，今天下午進行送火神儀式。記者曾伯愷／攝影
仁義里長林武雄說明發起募資過程。記者曾伯愷／攝影
仁義里長林武雄說明發起募資過程。記者曾伯愷／攝影
新北市三重區仁義里100多名里民，捐款20多萬，於今天下午進行送火神儀式。記者曾伯愷／攝影
新北市三重區仁義里100多名里民，捐款20多萬，於今天下午進行送火神儀式。記者曾伯愷／攝影
新北市三重區大同南路3死火警現場，今天下午進行送火神儀式。記者曾伯愷／攝影
新北市三重區大同南路3死火警現場，今天下午進行送火神儀式。記者曾伯愷／攝影

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