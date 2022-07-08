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鬼門關前走一遭 無呼吸心跳患者出院到消防分隊說感謝

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市仁德區1名患者6月13日工作時疑遭電擊昏迷失去生命徵象，仁德消防分隊員陳文斌、林孟平到達現場發現員工正對患者實施CPR；接手後發現患者心肺功能停止，立即使用AED電擊、建立進階呼吸道，患者於到院前血液循環回復、最後成功出院。患者今天前往分隊道謝。

消防局表示，到院前急救成功率逐年攀升，成功將失去呼吸脈搏的人救回來，阻擋了多數家庭的破碎；消防團隊「好還要更好」，除提供救護人員紮實訓練，也積極提倡全民CPR，「讓神之手就在你我之間」。

局長李明峯表示，消防局對內一直提升消防人員救護技能，近期在預立醫囑下用藥處置多了「臟得樂」、「阿斯匹靈」、「止血明」3種新用藥以及增加骨針運用，希望能減少患者心肺功能停止。對外推廣「全民CPR+AED」，鼓勵民眾學會CPR技能，懂得使用AED，即早對無呼吸無脈搏者實施，達到增加患者存活率及預後品質。

第五大隊長鄭誌峰表示，這次案件顯現及早對無呼吸心跳患者施做CPR的重要。五大隊推廣CPR+AED技能，甚至小班教學，學習品質更好，讓民眾在必要時更勇敢施做CPR+AED，實際提升存活率。

鬼門關前走一遭，無呼吸心跳患者出院到消防分隊說感謝。記者周宗禎／攝影
鬼門關前走一遭，無呼吸心跳患者出院到消防分隊說感謝。記者周宗禎／攝影
鬼門關前走一遭，無呼吸心跳患者出院到消防分隊說感謝。記者周宗禎／攝影
鬼門關前走一遭，無呼吸心跳患者出院到消防分隊說感謝。記者周宗禎／攝影

患者 CPR AED

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