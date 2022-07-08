基隆市警局長准提前退休 劉耀欽：沒高層施壓家庭因素

警政署長陳家欽上月底提前退休獲准後，基隆市警察局長劉耀欽也向內政部申請提前退休，市警局證實已獲准16日退休。劉耀欽今天中午出面受訪，否則有高層施壓或其他因素，表明純粹是家庭因素。已獲准16日退休。

劉耀欽今天中午出面受訪說明申請退休原因，他表示，因為家裡有母親和太太需要照料，為了個人家庭因素，向各級長官報告，獲得長官的體恤，獲准在7月16日退休，謝謝各界的關心。

基層傳出基隆警局長高層已有安排，被問到是否有高層施壓或其他因素？劉耀欽說「沒有，這純粹是家庭因素」。

警政署長陳家欽上月底提前退休獲准，警政署昨天發布警政委員林炎田接任高雄市警察局長。基隆市警察局長劉耀欽日前也向向內政部申請提前退休，他今年只有60歲，離65歲退休還有5年，引發警界揣測，恐影響下一波警界人士布局。基層傳出，「有人要基隆的位置」。