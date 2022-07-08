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基隆市警局長准提前退休 劉耀欽：沒高層施壓家庭因素
警政署長陳家欽上月底提前退休獲准後，基隆市警察局長劉耀欽也向內政部申請提前退休，市警局證實已獲准16日退休。劉耀欽今天中午出面受訪，否則有高層施壓或其他因素，表明純粹是家庭因素。已獲准16日退休。
劉耀欽今天中午出面受訪說明申請退休原因，他表示，因為家裡有母親和太太需要照料，為了個人家庭因素，向各級長官報告，獲得長官的體恤，獲准在7月16日退休，謝謝各界的關心。
基層傳出基隆警局長高層已有安排，被問到是否有高層施壓或其他因素？劉耀欽說「沒有，這純粹是家庭因素」。
警政署長陳家欽上月底提前退休獲准，警政署昨天發布警政委員林炎田接任高雄市警察局長。基隆市警察局長劉耀欽日前也向向內政部申請提前退休，他今年只有60歲，離65歲退休還有5年，引發警界揣測，恐影響下一波警界人士布局。基層傳出，「有人要基隆的位置」。
劉耀欽是中央警官學校正科交通學系49期畢業、警大交通管理研究所碩士、交通大學經營管理研究所博士。歷任高雄市警局楠梓、鼓山、苓雅、林園分局分局長、高雄港務警察總隊長、金門縣警察局長、台南市警察局主秘、台中市警局副局長。去年8月24日調任基隆市警察局長，時間還未滿1年。
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