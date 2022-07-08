快訊

直播／今本土增30314例 死亡個案131例、境外163例

影／聽演講還一起拍手！槍手「從安倍背後靠近」畫面曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／疑戴綠帽 日式料理店老闆勒死妻再持刀找小王嗆聲

聯合報／ 記者王長鼎/新北即時報導

新北市驚傳家庭悲劇，周姓男子懷疑妻子外遇，今天凌晨二人在中和區住處發生爭吵，周涉嫌以毛巾將妻子勒斃，今早離家獨自前往永和市福和路欲找妻子外遇對象林男談判，周持生魚片刀揮舞被林奪下，自行走到永和警分局投案。中和警方接獲永和警方轉報後接手偵辦，警詢後今依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦，林男也對周男提告傷害未遂罪。

中和警方今天上午10時接獲110轉報，中和區自立路發生命案，據了解，凶嫌周姓男子（62歲）在永和區福和路旁巷內經營日式料理店，與死者張女（60歲）為夫妻關係，周男因多次在外遇見妻子與林姓男子（54歲）走在一起，懷疑妻子有外遇，近日夫妻二人為此已發生多次口角爭執。

今天凌晨夫妻二人在住處再度發生爭吵，周男一怒之下，涉嫌持毛巾勒住妻子，導致張女窒息死亡。周男勒死妻子後仍心有不甘，今天上午9時，持生魚片刀跑到永和區福和路林男住處樓下，找林男談判，涉嫌持生魚片刀朝林男腹部刺去，反遭林男閃開並奪下其手中生魚片刀。

「我殺人了。」周男見刀被搶走，轉身離去，今天上午9時許，自行前往永和警分局警備隊投案，林男隨後也帶著生魚片刀到分局報案，因命案發生地點在中和區，中和警方接獲轉報接手偵辦，警詢後將依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦，林男提告傷害未遂部分，則由永和警方受理報案。

新北市中和區今天發生一起家庭悲劇，周姓男子懷疑妻子外遇，今天凌晨涉嫌在住處以皮巾勒死妻子後，自行到警局投案，警方將人帶回案發地點釐清案情。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區今天發生一起家庭悲劇，周姓男子懷疑妻子外遇，今天凌晨涉嫌在住處以皮巾勒死妻子後，自行到警局投案，警方將人帶回案發地點釐清案情。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區今天發生一起家庭悲劇，周姓男子懷疑妻子外遇，今天凌晨涉嫌在住處以皮巾勒死妻子後，自行到警局投案，警方將人帶回案發地點釐清案情。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區今天發生一起家庭悲劇，周姓男子懷疑妻子外遇，今天凌晨涉嫌在住處以皮巾勒死妻子後，自行到警局投案，警方將人帶回案發地點釐清案情。記者王長鼎／翻攝

生魚片 外遇

延伸閱讀

懷疑妻外遇 夫怒勒死妻子 再自行到分局投案

中和也有火車站？新北人貼照憶當年 原址大變樣…「還是車站」

提升捷運站周圍行走舒適 中和復興路改善工程年底完工

新北中和中山路三段人行道12個變電箱 地方協調全數遷

相關新聞

基隆市警局長准提前退休 劉耀欽：沒高層施壓家庭因素

警政署長陳家欽上月底提前退休獲准後，基隆市警察局長劉耀欽也向內政部申請提前退休，市警局證實已獲准16日退休。劉耀欽今天中...

影／疑戴綠帽 日式料理店老闆勒死妻再持刀找小王嗆聲

新北市驚傳家庭悲劇，周姓男子懷疑妻子外遇，今天凌晨二人在中和區住處發生爭吵，周涉嫌以毛巾將妻子勒斃，今早離家獨自前往永和...

獨／高雄保大警員車禍命危 家屬今放棄急救「帶他回家」

高雄市警局保安大隊警衛中隊王姓男警員，昨天清晨騎乘機車上班途中，行經大寮區鳳屏二路與江山路口時，與右轉車輛發生碰撞，王當...

急需紓困要小心！有人「紓困4.0」沒拿到錢先被領光光

政府「紓困」成為詐騙集團工具，假冒政府發布補貼簡訊、附帶一個偽裝「紓困4.0」網站連結；台南市永康區有確診男子收到「紓困...

影／三重惡火奪3命 逾百名居民集資「送火神煞」

新北市三重區大同南路一間透天厝6月26日凌晨發生大火，造成一家四口有3人不幸喪命。為免讓里民心安，三重區仁義里長林武雄發...

鬼門關前走一遭 無呼吸心跳患者出院到消防分隊說感謝

台南市仁德區1名患者6月13日工作時疑遭電擊昏迷失去生命徵象，仁德消防分隊員陳文斌、林孟平到達現場發現員工正對患者實施C...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。