獨／高雄保大警員車禍命危 家屬今放棄急救「帶他回家」

高雄市警局保安大隊警衛中隊王姓男警員，昨天清晨騎乘機車上班途中，行經大寮區鳳屏二路與江山路口時，與右轉車輛發生碰撞，王當場倒地撞擊路旁圍牆昏迷，送醫治療後，經搶救傷勢未見好轉，今天中午病危AAD離院返家。

這起事故發生於昨天清晨6時57分王姓男警員，騎機車上班途中，行經大寮區鳳屏二路與江山路口發生車禍，倒地撞擊圍牆昏迷，經院方搶救，一度氣胸插管治療，但病況未見好轉，家屬不忍王受折磨，今天中午放棄急救，留一口氣返家。

據了解，王姓男警員為屏東鹽埔人，肇事雙方皆無飲酒，詳細事故原因仍待釐清，相關肇責由林園交通分隊測繪釐清。