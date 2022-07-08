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獨／高雄保大警員車禍命危 家屬今放棄急救「帶他回家」
高雄市警局保安大隊警衛中隊王姓男警員，昨天清晨騎乘機車上班途中，行經大寮區鳳屏二路與江山路口時，與右轉車輛發生碰撞，王當場倒地撞擊路旁圍牆昏迷，送醫治療後，經搶救傷勢未見好轉，今天中午病危AAD離院返家。
這起事故發生於昨天清晨6時57分王姓男警員，騎機車上班途中，行經大寮區鳳屏二路與江山路口發生車禍，倒地撞擊圍牆昏迷，經院方搶救，一度氣胸插管治療，但病況未見好轉，家屬不忍王受折磨，今天中午放棄急救，留一口氣返家。
據了解，王姓男警員為屏東鹽埔人，肇事雙方皆無飲酒，詳細事故原因仍待釐清，相關肇責由林園交通分隊測繪釐清。
警衛中隊駕駛班，保大大隊長陳禎荃說，王員平時輪班執行各項駕駛勤務相當認真，今傳出憾事，令同事傷感，已指派督察組長等人陪同家屬返家，他下午也會親自前往。
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