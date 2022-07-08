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「你女兒被綁要贖金」 父心急警找到她公公視訊阻詐騙
基隆市一名老翁接獲詐騙集轉電話，謊稱他遠嫁外地的女兒被綁架，要求交付贖金，老翁十分心急，但找不到女兒，打電話向員警求助，警方找到他女兒的公公，才請他女兒用視訊和老翁聯絡，告知沒事了不要被騙，老翁才放下心中大石，也保住積蓄。
市警第二分局八斗子分駐所員警陳明賢、趙耀東，昨天上午接獲一名老翁報案，稱接到歹徒來電表示遠嫁外地的女兒遭其綁架，要求交付贖金，並不可掛斷市內電話，他一聽因找不到女兒，急得如熱鍋上的螞蟻。
警方接獲他報案趕至他家，到場了解後發現是詐騙老梗，耐心安撫老翁的情緒後，請他先打電話向女兒確認，恰巧女兒手機未接，老翁是擔心。後來警方靈機一動，詢問他女兒夫家電話，聯繫上他女兒的公公。
這時他女兒才用手機視訊向父親報平安，表示她一直在家沒有事。老翁向女兒說，「對方的聲音跟妳很好，才很擔心」。
警方提醒，如遇不明來電務必小心求證，如有任何疑問請撥打165 反詐騙專線諮詢，或110報案專線由警方協助查證。
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