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小黃司機疑誤會被撞 下車怒踹騎士 傷害罪送辦

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

28歲葉姓計程車司機，日前疑似在北市士林區違規停車，65歲邱姓騎士行經好心敲車窗提醒勿違規，葉男疑似誤以為被機車擦撞，涉嫌下車怒踹邱男機車，導致人車倒地中指受傷，警方日前受理傷害案依法送辦。

警方指出，6月28日下午1時許，邱姓男子騎車載著妻子行經福華路德行西路口，見到計程車違規停在快車道，好意敲窗提醒司機不要違規停車，不料疑隔著車窗玻璃話說不清也聽不清，葉姓司機誤以為車輛遭邱男擦撞，竟下車快步走到停等紅燈的機車旁，涉嫌怒揣機車，導致1車2人倒地。

邱男不滿好意提醒卻被踹倒受傷，至醫院驗傷診斷中指受傷，日前至警局報案提告，警方通知葉姓司機到案說明，全案依傷害罪嫌函送法辦。

葉姓司機疑似誤會騎士撞到他的車，涉下車快步踹倒機車。記者蕭雅娟／翻攝
葉姓司機疑似誤會騎士撞到他的車，涉下車快步踹倒機車。記者蕭雅娟／翻攝
葉姓司機疑似誤會騎士撞到他的車，涉下車快步踹倒機車。記者蕭雅娟／翻攝
葉姓司機疑似誤會騎士撞到他的車，涉下車快步踹倒機車。記者蕭雅娟／翻攝
葉姓司機疑似違規停車，騎士敲窗提醒勿違停，疑似被誤會為擦撞。記者蕭雅娟／翻攝
葉姓司機疑似違規停車，騎士敲窗提醒勿違停，疑似被誤會為擦撞。記者蕭雅娟／翻攝

計程車 傷害罪 北市

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