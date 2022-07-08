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基隆警局長劉耀欽突提前申請退休 到任未滿1年引揣測

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

警政署長陳家欽上月底提前退休獲准，基隆警察局長劉耀欽日前也向向內政部申請提前退休，他今年只有60歲，離65歲退休還有5年，動機也引發警界揣測。市警局證實局長已向內政部提出退休申請，表示是個人人生規畫。

警政署昨天才發布警政委員林炎田接任高雄市警察局長，今天上午傳出基隆市警察局長劉耀欽日前向內政部申請提前退休，他今年只有60歲，離65歲退休還有5年，引發警界議論。是否打亂警界下一波人事布局，值得關注。基層傳出，「有人要基隆的位置」。

劉耀欽是中央警官學校正科交通學系49期畢業、警大交通管理研究所碩士、交通大學經營管理研究所博士。歷任高雄市警局楠梓、鼓山、苓雅、林園分局分局長、高雄港務警察總隊長、金門縣警察局長、台南市警察局主秘、台中市警局副局長。去年8月24日調任基隆市警察局長，時間還未滿1年。

市警局表示，局長劉耀欽申請提早退休是另有人生規畫，回歸家庭生活，否認和警政署長申請退休有關，是否獲准退休，仍有待警政署核准。

基隆市警局是六都之外的一等局，局長是警政歷練重要的職位，在基隆市警局長後，再到警政署擔任警政委員再外派，往往前景看好，基層昨天得知局長突申請退休都很意外。

市警局指出，劉耀欽是警大交通管理研究所碩士、交通大學經營管理研究所博士，在交通方面具有專長，到任後對交通改善著力甚深，解決假日大武崙地區塞車問題，與市長林右昌互動也良好。

基隆警局長劉耀欽突提前申請退休，到任未滿1年引揣測。記者游明煌／翻攝
基隆警局長劉耀欽突提前申請退休，到任未滿1年引揣測。記者游明煌／翻攝

警察 基隆 內政部

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