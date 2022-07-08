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詐騙到外籍大學生 詐騙集團竟怕惹麻煩主動退款

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣一名外籍男性留學生被詐騙集團盯上，透過IG聊天和邀請投資，才一天就獲利翻倍，男外籍生覺得不對勁而報案求助，警方找到參與詐騙的帳戶申登人，這名申登人自知詐騙老外麻煩大，主動退還款項，男外籍生不願追究但警方將繼續追查以釐清案情。

這名男外籍生就讀某大學，今年六月底看見他的IG有一名女網友留言，自稱和他來自同一國家。兩人網路聊天多日，男外籍生分外感到親切，坦言帳戶還有新台幣1萬5525元存款，女網友很熱心介紹保證一定賺錢的投資網站，男外籍生好奇進網站查看，感覺是正常網站，就依照女網友的建議在7月2日以ATM匯款新台幣1萬5000元到指定帳戶。

男外籍生翌日查看投資網站，顯示他獲利1000美元，投資太快翻倍反而讓他起疑，申請贖回本金新台幣1萬5000元，志願放棄投資盈餘，女網友卻說如果贖回，必須支付3500美元升級軟體，否則無法贖回投本金，男外籍生發覺自己應該是遇到台灣常見的詐騙集團，向員林警分局報案求助。

員林警分局和警察局外事員警合作追查，找到詐騙集團指定匯款帳戶的帳戶申登人，通知對方「你騙到來台求學的外國人」，這名帳戶申登人一聽，自知詐騙在台老外可能比詐騙台灣人的事態還嚴重，立刻表明願意退還1萬5000元，拜託警方不要以國際案件查辦。男外籍生7月6日下午果然收到詐騙集團退還「投資」款項，相當感謝警方，如果追不回他的帳戶只剩525元，在台生活將陷入困難。

員林分局長楊志傑今天表示，男外籍生的遭遇是典型「假交友（投資詐財）」詐騙案，幸運的是詐騙集團知難而退，匯出款項悉數退還；員林分局今年到現在，攜手轄區各金融機構成功攔阻詐騙合計89件、攔阻詐騙財損金額高逹新台幣4835多萬元，保住民眾的血汗錢，但歹徒頻頻透過LINE、臉書、IG等網路社群平台詐騙，相信很多民眾曾接獲陌生網友邀請投資，千萬別被穩賺不賠、高投報率等話術迷惑，一旦錢匯出去就不易追回。

員林警分局受理外籍男大生報案，順利阻詐保住他的在台生活費。圖／警方提供
員林警分局受理外籍男大生報案，順利阻詐保住他的在台生活費。圖／警方提供

詐騙集團 外籍生

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