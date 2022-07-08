聽新聞
test
0:00 / 0:00
另類光明燈！烏日玉闕朝仁宮捐警140組交通警示燈
台中烏日玉闕朝仁宮董事會有鑑於烏日為台中重要交通樞紐核心，撙節因疫情停辦「平安福宴」經費，添購140組交通太陽能LED爆閃警示燈，今捐贈給警方，設置在無號誌路口、高肇事路段，提高行車安全，成了另類點亮交通安全光明燈。
烏日玉闕朝仁宮董事長林昭宏說，廟方因防疫停辦年度盛事慶祝武財神渡台紀念「平安福宴」，撙節活動經費做公益，因應當地烏日區為台中市重要交通樞紐，近日來車流及人流量增長，造成該區交通安全狀況增加，添購80組太陽能警示爆閃燈，捐贈給烏日警分局裝設在易肇事、偏遠路段及危險路口，指引用路人一條安全回家的路。
玉闕朝仁宮廟董監事會表示，交通事故可能造成人員傷亡，更可能影響家庭，甚至成為社會沈重負擔。玉闕朝仁宮董監事會拋磚引玉特別購買140組太陽能爆閃警示燈，其中80組捐贈烏日警分局，30組捐東勢警分局、30組捐卓蘭派出所，盼警民聯手藉由太陽能警示燈閃爍紅藍燈光，點亮交通安全光明燈，意義非凡。
台中市警局烏日分局長吳銘淵說，感謝烏日玉闕朝仁宮善舉，提升交通安全，目前正值暑假，年輕學子騎機車經驗不足，常未注意路況發生車禍，爆閃燈的警示效果能讓更多用路人能夠平安返家，是莫大的功德，他也呼籲用路人行經路口應減速慢行，勿貪一時之快，保護自己也兼顧其他用路人安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言