另類光明燈！烏日玉闕朝仁宮捐警140組交通警示燈

台中烏日玉闕朝仁宮董事會有鑑於烏日為台中重要交通樞紐核心，撙節因疫情停辦「平安福宴」經費，添購140組交通太陽能LED爆閃警示燈，今捐贈給警方，設置在無號誌路口、高肇事路段，提高行車安全，成了另類點亮交通安全光明燈。

烏日玉闕朝仁宮董事長林昭宏說，廟方因防疫停辦年度盛事慶祝武財神渡台紀念「平安福宴」，撙節活動經費做公益，因應當地烏日區為台中市重要交通樞紐，近日來車流及人流量增長，造成該區交通安全狀況增加，添購80組太陽能警示爆閃燈，捐贈給烏日警分局裝設在易肇事、偏遠路段及危險路口，指引用路人一條安全回家的路。

玉闕朝仁宮廟董監事會表示，交通事故可能造成人員傷亡，更可能影響家庭，甚至成為社會沈重負擔。玉闕朝仁宮董監事會拋磚引玉特別購買140組太陽能爆閃警示燈，其中80組捐贈烏日警分局，30組捐東勢警分局、30組捐卓蘭派出所，盼警民聯手藉由太陽能警示燈閃爍紅藍燈光，點亮交通安全光明燈，意義非凡。