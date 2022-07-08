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另類光明燈！烏日玉闕朝仁宮捐警140組交通警示燈

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中烏日玉闕朝仁宮董事會有鑑於烏日為台中重要交通樞紐核心，撙節因疫情停辦「平安福宴」經費，添購140組交通太陽能LED爆閃警示燈，今捐贈給警方，設置在無號誌路口、高肇事路段，提高行車安全，成了另類點亮交通安全光明燈。

烏日玉闕朝仁宮董事長林昭宏說，廟方因防疫停辦年度盛事慶祝武財神渡台紀念「平安福宴」，撙節活動經費做公益，因應當地烏日區為台中市重要交通樞紐，近日來車流及人流量增長，造成該區交通安全狀況增加，添購80組太陽能警示爆閃燈，捐贈給烏日警分局裝設在易肇事、偏遠路段及危險路口，指引用路人一條安全回家的路。

玉闕朝仁宮廟董監事會表示，交通事故可能造成人員傷亡，更可能影響家庭，甚至成為社會沈重負擔。玉闕朝仁宮董監事會拋磚引玉特別購買140組太陽能爆閃警示燈，其中80組捐贈烏日警分局，30組捐東勢警分局、30組捐卓蘭派出所，盼警民聯手藉由太陽能警示燈閃爍紅藍燈光，點亮交通安全光明燈，意義非凡。

台中市警局烏日分局長吳銘淵說，感謝烏日玉闕朝仁宮善舉，提升交通安全，目前正值暑假，年輕學子騎機車經驗不足，常未注意路況發生車禍，爆閃燈的警示效果能讓更多用路人能夠平安返家，是莫大的功德，他也呼籲用路人行經路口應減速慢行，勿貪一時之快，保護自己也兼顧其他用路人安全。

台中烏日玉闕朝仁宮董事會今捐贈警方140組交通太陽能LED爆閃警示燈，設置在高肇事路段。圖／台中市警局烏日分局提供
台中烏日玉闕朝仁宮董事會今捐贈警方140組交通太陽能LED爆閃警示燈，設置在高肇事路段。圖／台中市警局烏日分局提供

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