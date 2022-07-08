北市打詐績效全國奪冠 暑期打工慎防「車手營」

台北市刑警大隊指出，暑假打工旺季來臨，學生多透過臉書、Line群組、論壇網站尋找工作，警方卻發現近來詐騙集團竟成立以一周為期程的「車手集中營」，拘禁求職者再帶到ATM盜領詐款。

警方表示，暑假來臨，部分學生選擇打工換宿方式，賺取薪資外也能增加人生體驗。但近來詐騙集團竟成立「車手集中營」，將求職者拘禁並以團進團出方式，帶到ATM處提領詐騙款項，最後載到偏遠地區放生，警方呼籲民眾求職前務必多方查證，避免成為詐欺共犯！

台北市警局為有效打擊詐欺犯罪，配合警政署執行111年6月20日至7月1日為期12天「全國同步打擊詐欺專案行動」，這次專案以高發「假投資詐騙」集團為主要打擊對象。

統計專案期間，台北市共查獲詐欺犯罪集團51件、犯嫌302人(其中羈押15人)，並查扣不法所得逾1600餘萬元(含汽車1輛、泰達幣7萬5000多顆)等，警政署評核為六都第1名。

台北市刑大分析，詐騙集團趁著暑假期間，張貼「包吃包住、日領高薪」等徵文訊息在學生常瀏覽的網站，並以面試為由，將沒有防備的求職者拘禁在旅館，形同「車手集中營」，並以暴力方式強迫當車手或提供人頭帳戶，青少年求職務必當心。