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高雄槽車撞斷路燈翻覆 司機受傷路人吃驚

聯合報／ 記者林保光／即時報導

司機陳姓男子今天上午駕駛化學氣體槽車，經過高雄市小港區，疑未注意路況擦撞路燈，槽車應聲翻覆，引起路人側目。陳受傷送醫，已無大礙，約2個小時後，槽車公司雇大型吊車拖吊，道路交通恢復暢通，確實肇禍原因由警方調查。

陳姓司機（38歲）今天上午9時50分許駕駛槽車，沿高雄市小港區南星路行駛，將左轉沿海三路時，不慎擦撞路旁路燈，路燈折斷，他駕駛的槽車也同時翻覆，路人吃驚，有人立即錄影貼上臉書，要路過的人車注意。

警、消據報，趕赴車禍現場，員警立即管制疏導交通。陳姓司機當時在車內受傷，消防隊趕緊救人，協助陳脫困，將他送往小港醫院治療，已無大礙。員警現場測繪、拍照後，槽車公司雇吊車到場拖吊翻覆的槽車後，交通才恢復通暢。

陳姓司機駕駛槽車，轉彎時撞斷路燈，槽車也翻覆。記者林保光／翻攝
陳姓司機駕駛槽車，轉彎時撞斷路燈，槽車也翻覆。記者林保光／翻攝
陳姓司機駕駛槽車，轉彎時撞斷路燈，槽車翻覆，後來由大型吊車趕往扶正。記者林保光／翻攝
陳姓司機駕駛槽車，轉彎時撞斷路燈，槽車翻覆，後來由大型吊車趕往扶正。記者林保光／翻攝
陳姓司機駕駛槽車，轉彎時撞斷路燈，槽車也翻覆。記者林保光／翻攝
陳姓司機駕駛槽車，轉彎時撞斷路燈，槽車也翻覆。記者林保光／翻攝
陳姓司機駕駛槽車，轉彎時撞斷路燈，槽車也翻覆。記者林保光／翻攝
陳姓司機駕駛槽車，轉彎時撞斷路燈，槽車也翻覆。記者林保光／翻攝

高雄市 車禍

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