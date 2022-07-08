高雄槽車撞斷路燈翻覆 司機受傷路人吃驚

司機陳姓男子今天上午駕駛化學氣體槽車，經過高雄市小港區，疑未注意路況擦撞路燈，槽車應聲翻覆，引起路人側目。陳受傷送醫，已無大礙，約2個小時後，槽車公司雇大型吊車拖吊，道路交通恢復暢通，確實肇禍原因由警方調查。

陳姓司機（38歲）今天上午9時50分許駕駛槽車，沿高雄市小港區南星路行駛，將左轉沿海三路時，不慎擦撞路旁路燈，路燈折斷，他駕駛的槽車也同時翻覆，路人吃驚，有人立即錄影貼上臉書，要路過的人車注意。