急需紓困要小心！有人「紓困4.0」沒拿到錢先被領光光

警方呼籲需要紓困的民眾小心，看到不明連結不要點進去、改打165反詐騙專線查詢。圖／聯合報系資料照 政府「紓困」成為詐騙集團工具，假冒政府發布補貼簡訊、附帶一個偽裝「紓困4.0」網站連結；台南市永康區有確診男子收到「紓困通知」信以為真，點了連結卻沒辦法領到補貼，反而存款被盜領一空；警方呼籲需要紓困的民眾小心，看到這個連結不要點進去、改打165反詐騙專線查詢。

被害確診男子報案稱「向政府申請補助」，前天收到手機簡訊通知「恭喜你，可提領金貼」，並附有「偽紓困4.0」的網站連結，他以為申辦補助已通過審核，點擊連結網址，並依指示提供國泰世華網銀帳號密碼、地址、電話及身分證照片。

被害人表示，之後「依客服要求」點擊「首頁錢包」要領補助金時，畫面跳出一組動態密碼，男子輸入密碼後出現儲值失敗訊息，客服要求再提供其它銀行帳號。

男子直覺有異，此時卻收到國泰世華電子郵件通知「網銀已透過悠遊付執行帳戶連結設定成功，並儲值4筆共2萬5千元」，男子驚覺遭詐，趕緊聯繫悠遊卡公司詢問，得知悠遊付錢包內款項已遭全數轉出，便立即至轄區龍潭派出所報案請求協助。

永康警分局表示，詐騙集團利用疫情進行詐騙，偽造急難紓困申辦網址，並以亂槍打鳥發送簡訊、電子郵件或Line訊息，引誘民眾點擊假網址，趁機騙取個資或植入惡意程式訛詐錢財。