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外送員卡桃園平交道內 警將依道交條例開罰

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

近日晚間有民眾報案稱桃園中壢普義里平交道，有一機車停於平交道遮斷桿內，值班警員立即詢問司機員，司機員稱行經平交道前見一機車停於遮斷桿內，經確認後再行發車，後續調監視器已依道路交通管理處罰條例第54條第3款予以舉發。

鐵路警察局台北分局中壢派出所本月4日晚間6時許，接獲民眾報案稱普義里平交道有一機車停於平交道遮斷桿內，值班警員立即致電詢問台鐵2243車次司機員，司機員稱行經平交道前見一外送員將機車停於遮斷桿內，為避免撞擊故先行緊韌，後續由列車長下車引導違停機車離開平交道範圍，確認安全後再行發車。

台鐵2243車次列車長表示，該違規外送機車當下立即排除且順利發車。後續調閱監視平交道影像發現違規機車車牌於確認違規事實後，已依道路交通管理處罰條例第54條第3款予以舉發。

桃園中壢某平交道，有外送員停在遮斷桿內，將依道交條例開罰。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢某平交道，有外送員停在遮斷桿內，將依道交條例開罰。記者翁唯真／翻攝

外送員 台鐵

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