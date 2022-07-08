外送員卡桃園平交道內 警將依道交條例開罰

近日晚間有民眾報案稱桃園中壢普義里平交道，有一機車停於平交道遮斷桿內，值班警員立即詢問司機員，司機員稱行經平交道前見一機車停於遮斷桿內，經確認後再行發車，後續調監視器已依道路交通管理處罰條例第54條第3款予以舉發。

鐵路警察局台北分局中壢派出所本月4日晚間6時許，接獲民眾報案稱普義里平交道有一機車停於平交道遮斷桿內，值班警員立即致電詢問台鐵2243車次司機員，司機員稱行經平交道前見一外送員將機車停於遮斷桿內，為避免撞擊故先行緊韌，後續由列車長下車引導違停機車離開平交道範圍，確認安全後再行發車。