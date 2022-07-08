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佯裝訪友竊大樓管理員手機 故弄玄虛變裝栽在電眼
高雄市一名吳姓男子因缺錢花用，凌晨時分，至鳳山區一棟大樓佯裝訪友，趁機竊取大樓李姓管理員價值1萬元手機，警方獲報，調監視器追查，發現吳男犯案前，在大樓徘徊變裝再行竊，以車追人逮獲吳男，並起出手機。
鳳山警分局成功所4日凌晨3時許接獲杭州西街一棟大樓李姓管理員（60歲）報案，李男指放在管理室桌上的OPPO廠牌手機遭人竊走，手機價值約1萬。警方獲報調閱監視器追查。
警方發現竊案發生當下，一名男子身穿短袖上衣至大樓佯裝訪友趁機行竊，擴大調沿線監視器，發現該名竊賊案發前穿著黑色外套在大樓附近徘徊，不久又脫掉外套折返現場，懷疑男子意圖變裝，故弄玄虛。
警方「以車追人」，查出吳姓男子(43歲)涉案，前往吳男住處將他逮捕，並起出尚未銷贓的手機，警詢後依竊盜罪嫌送辦。
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