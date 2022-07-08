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佯裝訪友竊大樓管理員手機 故弄玄虛變裝栽在電眼

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名吳姓男子因缺錢花用，凌晨時分，至鳳山區一棟大樓佯裝訪友，趁機竊取大樓李姓管理員價值1萬元手機，警方獲報，調監視器追查，發現吳男犯案前，在大樓徘徊變裝再行竊，以車追人逮獲吳男，並起出手機。

鳳山警分局成功所4日凌晨3時許接獲杭州西街一棟大樓李姓管理員（60歲）報案，李男指放在管理室桌上的OPPO廠牌手機遭人竊走，手機價值約1萬。警方獲報調閱監視器追查。

警方發現竊案發生當下，一名男子身穿短袖上衣至大樓佯裝訪友趁機行竊，擴大調沿線監視器，發現該名竊賊案發前穿著黑色外套在大樓附近徘徊，不久又脫掉外套折返現場，懷疑男子意圖變裝，故弄玄虛。

警方「以車追人」，查出吳姓男子(43歲)涉案，前往吳男住處將他逮捕，並起出尚未銷贓的手機，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

警方以車追人逮捕吳男，並起出尚未銷贓的手機。記者石秀華／翻攝
警方以車追人逮捕吳男，並起出尚未銷贓的手機。記者石秀華／翻攝
吳姓男子進入鳳山區一棟大樓行竊管理員手機時，已變裝將黑外套脫掉，換成短上衣。記者石秀華／翻攝
吳姓男子進入鳳山區一棟大樓行竊管理員手機時，已變裝將黑外套脫掉，換成短上衣。記者石秀華／翻攝
警方調閱監視器，發現吳姓男子偷大樓管理員手機前，身穿黑外套，在大樓外徘徊等候。記者石秀華／翻攝
警方調閱監視器，發現吳姓男子偷大樓管理員手機前，身穿黑外套，在大樓外徘徊等候。記者石秀華／翻攝

監視器 竊盜 高雄市

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