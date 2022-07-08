桃園3歲童半夜出門逛大街 警校生陪「騎馬打仗」樂壞

桃園市桃園區一名3歲男童今天凌晨偷跑出家門，被熱心民眾帶至中路派出所，由2名警大實習生照顧；實習生們不但帶男童認識派出所環境，還帶他玩騎馬打仗，讓他笑開懷，最後也在警方協助下由親戚帶回。

桃園警分局指出，兩位熱心民眾今天凌晨3時許抱著一名3歲小男童陳小弟到中路派出所報案，表示在路上看到小朋友獨自行走，沒有大人陪同，趕緊將他抱到派出所來。

員警先將小朋友留置在所內休息，積極調閱周邊監視器，回推行進軌跡，而為避免他因環境陌生害怕，警方請警察大學實習生高家芯及陳威佐陪同照顧；為拉近與小朋友的距離，高員抱著他在所內到處逛，為他說明派出所的環境，陳員則把陳小弟高高舉起放在肩膀上玩騎馬打仗，讓陳小弟笑得好開心。

員警循線找找到陳小弟阿姨家，她正急得像熱鍋上螞蟻，連忙與丈夫趕到所內，她表示妹妹因為工作的緣故，必須把外甥寄住她家，沒想到才第2天，他就因為想媽媽，趁大家熟睡的時候溜出門，幸好遇到熱心民眾及員警助他順利安全返家，日後會更加留意他行蹤，絕不會讓相同狀況再發生。