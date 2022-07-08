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攀奇萊東稜高山症發作 搜救2天山友報訊找到人平安獲救

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

林姓山友攀登奇萊東稜疑似高山症發作，救難人員上山搜尋2天找到人，今天由空勤直升機吊掛下山。圖／空勤總隊花蓮駐地提供
林姓山友攀登奇萊東稜疑似高山症發作，救難人員上山搜尋2天找到人，今天由空勤直升機吊掛下山。圖／空勤總隊花蓮駐地提供
49歲的林姓山友攀登奇萊東稜，比預訂時間遲歸又失聯，家屬心急通報，花蓮縣消防局等人依照林的登山計畫，6日從太魯閣國家公園岳王亭入山搜救，昨天傍晚在研海林道9公里處找到疑似高山症的林男，今天清晨由空勤直升機吊掛下山送醫。因林男疑似獨攀違反規定，花蓮縣消防局將開罰。

林姓山友的妹妹6日向新北市指哥哥與山友申請進入花蓮縣秀林鄉攀登奇萊東稜，6月30日出發，原訂7月5日下山，但逾期未歸，6日家人持續打電話都聯繫不上而報案。

花蓮縣消防局接獲轉報，比對林的登山計畫，再調閱手機通聯記錄，發現林最後一次與外界聯繫，是4日曾用手機與同事傳訊息聯繫公事，研判可能失聯在研海林道12公里處至岳王亭路段。

消防局、保警第七總隊第九大隊、太魯閣國家公園管理處組成7人搜救隊伍，6日下午從岳王亭入山搜救。

消防局指出，7日中午搜救時遇到2名登山客，表示在研海林道9公里處一處工寮有一名登山客身體不適，疑似高山症。救難人員研判可能是林男，立即趕往，當天傍晚接觸到林男，給予熱食，林男有頭痛、腹瀉、一吃東西就嘔吐，體力不支也無法走路等疑似高山症症狀，幸好生命徵象穩定。

因當時天色已暗，今天一早申請空勤直升機吊掛，上午8時1分吊掛成功，送往德興運動場由救護車送往花蓮慈濟醫院救治。

雖然林男家屬表示林是與山友同行，但花蓮縣消防局查訪登山前一晚住宿點及沿路情況，加上救援林男時也只有他1人，懷疑是獨攀。消防局表示，不論獨攀或是脫隊獨行，都違反花蓮縣登山活動自治條例，已派員檢核相關資料將開罰。

消防局指出，研海林道沿線多在海拔2000到3000公尺，最後一段道路手機無法通訊，若非搜救人員遇到熱心登山客，無法即時找到林男。呼籲登山客做好行前準備，不要獨攀，降低風險。

林姓山友攀登奇萊東稜疑似高山症發作，救難人員上山搜尋2天找到人，今天由空勤直升機吊掛下山。圖／空勤總隊花蓮駐地提供
林姓山友攀登奇萊東稜疑似高山症發作，救難人員上山搜尋2天找到人，今天由空勤直升機吊掛下山。圖／空勤總隊花蓮駐地提供

花蓮 太魯閣國家公園 山友

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