鄰居煮飯變流血衝突涉殺人未遂 因這理由改重傷害罪

高雄王姓男子深夜煮飯太吵，遭陳姓鄰居持棍毆傷，王男拿利剪反擊，被地院依傷害致重傷罪，處4年有期徒刑。記者陳弘逸／攝影 高雄陳姓男子深夜不滿王姓男鄰居在租屋處煮晚餐時發出的聲響，竟持鐵棍敲打對方頭部，引發衝突；王男為反擊持剪刀刺傷對方頸部重傷，送醫撿回一命；王遭警移送，檢方將他依殺人未遂罪起訴。地院認為，王男一時氣憤犯案，無殺人動機，改以傷害致重傷罪，處4年有期徒刑。

判決指出，王、陳兩人皆為高雄仁武區同一租屋處的租客，前年10月30日晚上10時30分許，陳男不滿王男煮晚餐時發出聲響，持鐵棍敲打對方頭部造成3公分撕裂傷，引方雙方扭打衝突。

王男將陳男打倒在地，造成胸部鈍挫傷併左側氣血胸與右側第10肋骨骨折的傷害，隨後又拿一把廚房內的剪刀，朝對方上半身刺擊，造成陳左側頸部，刺傷併血腫的傷害，隨後另一名房客見狀報警，並將陳送醫。

員警獲報到場，當場逮捕王男，查扣刺傷陳男的剪刀；警詢、偵查時，王皆坦承犯行，但他辯稱，陳先持鐵棍毆打他的頭部，才會發生扭打，因對方持續攻擊才拿剪刀刺被害人，堅稱是「正當防衛」；檢方將他依殺人未遂罪起訴。

院方認為，雙方互不認識，且無深仇大恨，雖陳男先持鐵棍打王男，但王反擊時，非刻意瞄準對方要害，僅刺1下旋即停止，對方受傷倒地後，未進一步攻擊，還協助撥打119呼叫救護車，為一時氣憤而犯案，無殺人動機。

地院審酌，王男雖遭陳男毆打傷害，未能理性處理，憤而反擊毆打及持剪刀刺擊，造成對方重傷害，衡酌對方受傷後，王即呼叫救護車，又坦承犯行；經審理，地院將他依傷害致重傷罪，處4年有期徒刑，全案仍可上訴。