「你女兒在我手上」詐騙老梗嚇壞翁 他急奔警所求救

高市王姓老翁接獲自稱黑道電話，對方指綁架他的女兒，要求付贖金，否則替女兒收屍，老翁嚇壞奔派出所求救，警方證實是詐騙老梗。記者石秀華／翻攝 綁架詐騙老梗又出現！高市一名71歲王姓老翁在家接獲自稱黑道電話，對方指綁架老翁女兒，要求付贖金，否則替女兒收屍；老翁嚇壞，騎車直奔200公尺外的派出所求救，警方聯繫老翁女兒，證明她安然無恙，老翁才放下心中大石。

警方指出，71歲的王姓老翁6日上午11時許，在家中接獲不明來電，對方自稱是黑道綁架王翁的女兒，要求家屬付出巨額贖金，否則準備為女兒收屍！王翁信以為真，心急如焚騎機車直奔派出所求助，指女兒遭黑道綁架，對方要求付贖金，要求把帳戶內的錢全數領出。

鼓山警分局鼓山派出所警員賴沐恩、呂宗儒值班服勤，先安撫王翁情緒，由於他沒手機也不記得女兒電話，警方開車載王翁返家找到兒女聯繫方式，見王翁情緒久久無法平復，先將他載回派出所。