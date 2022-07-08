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借牌開權利車趴趴走 台南男險被當通緝犯
台南市警二分局民權所員警昨天巡邏經過民族路與康樂街口時，發現1輛轎車懸掛牌照及其年份不符，經M-Police電腦查詢，發現牌照車主因案通緝中，當場攔檢，經查31歲吳姓駕駛並非車主，核對車身號碼後發現是權利車，且懸掛他車牌照違規行駛，製單舉發外，將車子移置保管。
吳男指出，今年5月底自當鋪友人手中購得該輛權利車，因無牌照無法上路，才向朋友商借他車牌照使用。未料，昨天下午駕車上路時，員警機警查覺牌照號碼與車輛年份不符，一查以為是通緝逃犯，即攔下盤查。
警方發現，吳男並非通緝中的車主，但在核對車輛資料中，發現車牌資料、車款及顏色均不符合，經核對車身號碼後發現為權利車輛，而吳男竟懸掛他車牌照，違規行駛道路，即依道路交通管理處罰條例第12條製單舉發外，當場移置保管權利車及扣繳其牌照。
警方指出，吳男除將面對3600元以上1萬零8百元以下罰鍰，且當場移置保管該車及扣繳其牌照。提醒權利車常因所有權不明，進而為有心分子藉以變照或懸掛他車號牌來規避稅金、交通違規罰單，更甚者以此類車輛從事不法犯罪行為。
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