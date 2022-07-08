快訊

NHK：前日相安倍演講時倒下 記者稱流血、聽到疑似槍聲

蔡阿嘎鬆口認「缺錢」 宣布賣掉6年房子還債

車流回堵7公里！國一南下鼎金系統聯結車、大貨車追撞 傷亡不明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

借牌開權利車趴趴走 台南男險被當通緝犯

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南警方依道路交通管理處罰條例製單舉發外，當場移置保管權利車及扣繳其牌照。記者邵心杰／翻攝
台南警方依道路交通管理處罰條例製單舉發外，當場移置保管權利車及扣繳其牌照。記者邵心杰／翻攝
台南市警二分局民權所員警昨天巡邏經過民族路與康樂街口時，發現1輛轎車懸掛牌照及其年份不符，經M-Police電腦查詢，發現牌照車主因案通緝中，當場攔檢，經查31歲吳姓駕駛並非車主，核對車身號碼後發現是權利車，且懸掛他車牌照違規行駛，製單舉發外，將車子移置保管。

吳男指出，今年5月底自當鋪友人手中購得該輛權利車，因無牌照無法上路，才向朋友商借他車牌照使用。未料，昨天下午駕車上路時，員警機警查覺牌照號碼與車輛年份不符，一查以為是通緝逃犯，即攔下盤查。

警方發現，吳男並非通緝中的車主，但在核對車輛資料中，發現車牌資料、車款及顏色均不符合，經核對車身號碼後發現為權利車輛，而吳男竟懸掛他車牌照，違規行駛道路，即依道路交通管理處罰條例第12條製單舉發外，當場移置保管權利車及扣繳其牌照。

警方指出，吳男除將面對3600元以上1萬零8百元以下罰鍰，且當場移置保管該車及扣繳其牌照。提醒權利車常因所有權不明，進而為有心分子藉以變照或懸掛他車號牌來規避稅金、交通違規罰單，更甚者以此類車輛從事不法犯罪行為。

台南市警二分局民權所員警核對該車身號碼後發現為權利車輛，而吳男竟懸掛他車牌照，違規行駛道路，即依道路交通管理處罰條例製單舉發。記者邵心杰／翻攝
台南市警二分局民權所員警核對該車身號碼後發現為權利車輛，而吳男竟懸掛他車牌照，違規行駛道路，即依道路交通管理處罰條例製單舉發。記者邵心杰／翻攝

通緝 車主 當鋪

延伸閱讀

一張600元交通罰單露餡 警追出女通緝犯藏身處

台南犯案後一路向北 公園抽菸露餡被發現是通緝犯

南投縣加強取締白牌車　查獲最高罰20萬並吊銷牌照駕照

職業賭場藏霧峰警逮25人 意外查獲逃亡3年通緝犯

相關新聞

車流回堵7公里！國一南下鼎金系統聯結車、大貨車追撞 傷亡不明

國道1號南向363.9公里高雄路段鼎金系統，今天上午9時52分發生聯結車、大貨車追撞事故，遭撞的聯結車車體打橫占用中內、...

攀奇萊東稜高山症發作 搜救2天山友報訊找到人平安獲救

49歲的林姓山友攀登奇萊東稜，比預訂時間遲歸又失聯，家屬心急通報，花蓮縣消防局等人依照林的登山計畫，6日從太魯閣國家公園...

北市民權大橋兩機車擦撞 女騎士滑過護欄後再慘著地

臉書社團《記者爆料網2.0》近日PO出一段影片，地點是在台北市民權大橋，前方女機車騎士下橋時不知何故竟往右偏，擦撞右方女...

鄰居煮飯變流血衝突涉殺人未遂 因這理由改重傷害罪

高雄陳姓男子深夜不滿王姓男鄰居在租屋處煮晚餐時發出的聲響，竟持鐵棍敲打對方頭部，引發衝突；王男為反擊持剪刀刺傷對方頸部重...

台中凌志男酒吧喝爛醉 醉駕撞斷騎士腿 酒測值1.35

台中廖姓男子今凌晨到西區華美街附近的酒吧暢飲，喝到醉醺醺竟還僥倖開車返家，結果途中疑似受酒精影響反應力下降，直接撞上騎機...

「你女兒在我手上」詐騙老梗嚇壞翁 他急奔警所求救

綁架詐騙老梗又出現！高市一名71歲王姓老翁在家接獲自稱黑道電話，對方指綁架老翁女兒，要求付贖金，否則替女兒收屍；老翁嚇壞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。