三芝工寮天花板疊物過重崩塌 輕鋼架刺中兩男一死一傷

新北市三芝區一處工寮坍塌，天花板輕鋼架刺中兩男，造成一死一重傷。記者曾伯愷／翻攝 新北市三芝區許姓男子，昨天（7日）晚上10時許，與洪姓友人在鐵皮工寮喝酒聊天，不料疑因天花板上方疊物過重，整片輕鋼架與雜物應聲塌落，許、洪兩男慘遭輕鋼架刺中，緊急協助兩人送醫急救，許男傷勢嚴重不治身亡，洪男則留院治療，暫無生命危險。

據了解，許姓男子（43歲）昨天晚上與洪姓友人（33歲）在新北市三芝區住家旁的鐵皮工寮內喝酒聊天，不料，晚上約10時許，工寮上方整片輕鋼架與雜物，疑因不堪承重應聲崩落，導致兩人逃生不及，被壓困在下方。

許男大姐聽到屋外工寮碰聲巨響，趕前查看，赫見工寮內滿目瘡痍，兩人已被整片輕鋼架與雜物，壓困在下方呼救，焦急的趕緊通知警、消到場協助脫困。

救護人員獲報趕抵，將崩落雜物搬移協助許男、洪男脫困，但許男右胸口遭輕鋼架刺中，當場已無生命徵象，洪男左腹部也被輕鋼架刺傷，緊急協助兩人送醫急救，許男因傷勢過重搶救不治，洪男則留院治療，目前暫無生命危險。

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