三芝工寮天花板疊物過重崩塌 輕鋼架刺中兩男一死一傷
新北市三芝區許姓男子，昨天（7日）晚上10時許，與洪姓友人在鐵皮工寮喝酒聊天，不料疑因天花板上方疊物過重，整片輕鋼架與雜物應聲塌落，許、洪兩男慘遭輕鋼架刺中，緊急協助兩人送醫急救，許男傷勢嚴重不治身亡，洪男則留院治療，暫無生命危險。
據了解，許姓男子（43歲）昨天晚上與洪姓友人（33歲）在新北市三芝區住家旁的鐵皮工寮內喝酒聊天，不料，晚上約10時許，工寮上方整片輕鋼架與雜物，疑因不堪承重應聲崩落，導致兩人逃生不及，被壓困在下方。
許男大姐聽到屋外工寮碰聲巨響，趕前查看，赫見工寮內滿目瘡痍，兩人已被整片輕鋼架與雜物，壓困在下方呼救，焦急的趕緊通知警、消到場協助脫困。
救護人員獲報趕抵，將崩落雜物搬移協助許男、洪男脫困，但許男右胸口遭輕鋼架刺中，當場已無生命徵象，洪男左腹部也被輕鋼架刺傷，緊急協助兩人送醫急救，許男因傷勢過重搶救不治，洪男則留院治療，目前暫無生命危險。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言