與友赴花蓮三棧南溪 18歲男深潭滅頂救起已無呼吸心跳

花蓮18歲卓姓男子與2名友人相約到秀林鄉三棧南溪戲水，下午3時許突然不見人影，疑似滅頂。花蓮縣消防局獲報趕到現場，因溪水混濁，水下能見度只有1公尺，幾乎只能用手摸搜尋，難度相當高，晚間6時11時在水下尋獲拉起，已無呼吸心跳，送醫搶救。

花蓮縣消防局今天下午3時34分接獲通報，秀林鄉三棧南溪第一深潭處有人溺水，需要救護，即指派北埔分隊、美崙分隊前往救援，溺水現場距三棧溪停車場步行約15到20分鐘，還不到中美合作景點，因下雨溪水暴漲，水流頗為強勁，溪水也相當混濁。

卓男同行友人告訴搜救人員，卓說自己很會游泳，之前也曾到過三棧南溪游泳，所以帶他們前往戲水。友人表示，事發時自己攀上岩壁跳水，跳下來後，發現原本在水裡游泳的卓不見了。

花蓮縣消防局派出20人到場搜救，北埔消防分隊長趙清昊表示，根據卓男友人說法，卓男失蹤處是一處深潭，水深約4到5公尺，現場共有分成3組人馬，1組尋找淺灘處，另1組重裝潛水，留1組岸上戒護。因溪水相當混濁，水下能見度只有一公尺，救難人員幾乎只能用手摸來尋人。

救難人員晚間6時11時尋獲卓男，拉起時已經沒有呼吸心跳，送醫搶救。

18歲卓姓男子與友人相約到秀林鄉三棧南溪戲水，突然失去蹤影，搜救人員趕到現場搜救。圖／民眾提供 花蓮秀林鄉三棧南溪下午傳溺水，18歲卓姓男子救起時已無呼吸心跳，送醫搶救。記者王燕華/翻攝

花蓮秀林鄉三棧南溪下午傳溺水，18歲卓姓男子救起時已無呼吸心跳，送醫搶救。記者王燕華/翻攝