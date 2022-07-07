聽新聞
test
0:00 / 0:00
阿嬤騎電動四輪車車禍 有救護證照嘉縣女議員及時救援
嘉義縣水上鄉75歲阿嬤騎電動四輪車，上午10點行經龍德路地下道，與1名年輕機車騎士碰撞，阿嬤倒地神情痛苦；適巧擁有EMT-1初級救護技術員證照的議員林緗亭發現，趕緊在場搶救、通報 消防局，消防救護人員到場，將阿嬤送醫救治。
林緗亭邊固定阿嬤頸椎，邊安撫阿嬤不安情緒，預防二度傷害，民進黨徵召提名的鄉長參選人林緗亭說，前年報名消防局EMT-1培訓，經過共40多小時密集訓練，學到CPR、操作AED、進行頸椎限制及簡易包紮傷口等課程，通過筆試術科實作考試，拿到證照。
林緗亭說，上午經過龍德地下道目擊車禍，所學救護剛好派上用場，幫阿嬤固定頸部，管制交通，立即通報救援，再由消防救護人員接手，檢視阿嬤頭暈、脖子痛，意識清醒，車禍發生天氣炎熱，民眾與議員合力遮陽，減輕阿嬤不適，民眾稱讚林緗亭有救護證照，愛心助人。
水上消防分隊救護人員讚賞議員林緗亭，協助車禍救護方法正確，第一時間管制交通，封閉對向地下車道，避免二次事故，確保急救人員安全，不移動阿嬤，為阿嬤固定頸椎。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言