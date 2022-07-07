保五仁武營區工程1名工人自6樓墜亡 承包商違反職安法

高雄仁武保安警察第五總隊仁武營區行政大樓，今天下午1時許進行大樓外牆工程時，一名30多歲男性工人從18公尺高處墜落地面，送醫不治。高雄市勞工局勞檢處表示，雇主對於高度在2公尺以上吊料口，未設置護欄，違反職安法，將依法移送檢方偵辦追究雇主責任。

這名工人從6樓墜落，當場失去呼吸心跳，送高雄榮總搶救仍不治。

高雄市勞工局表示，今天下午1時許，仁武區機關行政大樓外牆磁磚更新工程的再承攬人富裕工程行所僱許姓勞工，要到6樓上工，行經5至6樓吊料口時，從離地約18公尺處墜落地面，送醫搶救仍不幸往生。勞檢初步調查雇主對於高度在2公尺以上吊料口，未設置護欄，違反職安法第6條第1項規定。

勞工局已勒令現場作業停工，將依法移送檢方偵辦追究雇主責任，並派員辦理罹災家屬相關慰助事宜。