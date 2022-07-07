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畫面曝光！重機騎士撞左轉轎車 噴飛撞石柱搶救不治
高雄28歲洪姓重機騎士，今天下午1時57分許騎車行經高雄翠華路、銘傳路口，撞上對向左轉的轎車，洪撞擊噴飛倒地重傷，送醫前無生命跡象，命危急救後宣告不治，詳細肇事責任由警方釐清。
警方調查，洪男今下午沿翠華路由南往北騎行，行經銘傳路口時，正巧對向50歲宮姓女子準備左轉進入銘傳路。
洪男綠燈直行，見宮女轎車已來不及煞車，撞擊到轎車右前方後滑倒，洪飛過轎車後落地，滑到一旁人行道石柱才停下。
由於撞擊力道大，洪男重機接近半毀，零件散落一地，受傷的洪男安全帽因車禍噴飛，頭部受傷倒地。
救護人員到場時洪已無呼吸心跳，將他送往聯合醫院救治，急救1個多小時後宣告不治，宮女則未受傷。
事故路口有紅綠燈號誌，警方初步調查為轉彎車未禮讓直行車，宮女、洪男都無酒駕，警方已調閱路口畫面，釐清事發原因，詳細肇責待警方進一步釐清。
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