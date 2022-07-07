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保警第五總隊大樓工人自18米高處墜亡 勞工局勒令停工
高雄市仁武區保安警察第五總隊仁武營區，今天下午42歲許姓男工人在總隊大樓6樓進行牆整修補強工時，不慎墜落，當場失去呼吸心跳，經搶救仍不治；勞工局初步將調查，疑因未設置護欄釀禍，已勒令現場提工，將移送相關人員追究責任。
今天下午1時14分許，保五總隊的行政大樓正在執行外牆粉刷作業，許男在6樓工地施工的過程中，不慎墜落，當場失去呼吸心跳，現場工人見狀，立刻通報協助將人送醫，經搶救仍不治。
經市府勞工局初步調查，施工現場未在高度在2公尺以上的吊料口設置護欄，成為可能釀禍的原因，導致許男在離地約18公尺高處墜落地面，涉及違反職安法第6條第1項規定。
市府勞工局表示，已勒令現場作業停工，將追究雇主責任依法移送檢方偵辦，並派員辦理罹災家屬相關慰助事宜。
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