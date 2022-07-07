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直行重機撞上左轉轎車 安全帽噴飛騎士命危急救中

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄宮姓女子今下午1點57分許，行經高雄市翠華路準備左轉銘傳路時，與對向28歲洪姓重機騎士發生車禍，洪男命危送醫，還在醫院急救，兩人都無酒駕，詳細肇事責任由警方調查中。

警方表示，50歲宮女事故時由北往南行駛，準備左轉時與直行的28歲洪男發生車禍，洪男撞擊轎車後落地，與機車一路滑行，直到撞擊人行道石柱才停下。

警消獲報後到場，洪男重機接近半毀，零件散落一地，受傷的洪男安全帽噴飛，頭部受傷倒地，救護人員到場時已無呼吸心跳，被送往聯合醫院救治，目前仍在急救中，宮女則未受傷。

事故路口有紅綠燈號誌，初步調查應為轉彎車未禮讓直行車，宮女、洪男都無酒駕，警方已調閱路口畫面，釐清事發原因，詳細肇責待警方進一步釐清。

宮女左轉時與直行重機發生碰撞，騎士受傷送醫。圖/讀者提供
宮女左轉時與直行重機發生碰撞，騎士受傷送醫。圖/讀者提供
宮女左轉時與直行重機發生碰撞，騎士連同機車摔倒後撞擊人行道石柱才停下，幸送醫後無生命危險。圖/讀者提供
宮女左轉時與直行重機發生碰撞，騎士連同機車摔倒後撞擊人行道石柱才停下，幸送醫後無生命危險。圖/讀者提供

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