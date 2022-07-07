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高雄十大易肇事路口路段出爐 國道周邊易生車禍
高雄市今年上半年10大易肇事路口、路段出爐，易肇事路口大多集中在高速公路周遭道路，國道1號中正交流道2側便道，仍名列高雄易肇事路口前2名；易肇事路段則多數因大型車輛往來頻繁，車禍頻傳，仁武區鳳仁路躍居第一。
高雄市警局統計今年上半年死、傷車禍數，A1死亡車禍共100件，比去年同期95件，增加5件；A2受傷車禍共1萬8253件，也比去年同期1萬9297件，增加近千件。
警方統計出上半年10大易肇事路口，依序分別是苓雅區中正一路與高速公路西側便道口、苓雅區中正一路與高速公路東側便道口、前鎮區中山四路與中安路口、三民區大中一路與鼎中路口、苓雅區中正一路與輔仁路口、楠梓區鳳楠路與興西路口、苓雅區三多一路與武營路口、三民區九如一路與高速公路西側便道口、三民區九如一路與高速公路東側便道口、前鎮區中山四路與鎮海路口。
10大易肇事路段依序如下：仁武區鳳仁路、三民區民族一路、三民區九如一路、鳳山區建國路、鳳山區青年路、左營區民族一路、大寮區台88快速道路、苓雅區建國一路、大寮區鳳林三路及楠梓區德民路。
警方分析，易肇事路口多數在高速公路交流道周邊道路，因車流量大，交流道與平面道路車流交織頻繁，如車速過快或未遵守號誌、標誌、標線，極易衍生事故；易肇事路段大多數大型車輛往來頻繁，往來車輛未注意車前狀況、違反號誌管制及超速是主要肇因。
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