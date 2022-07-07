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板橋警違法重壓騎士 判賠30萬元

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市板橋警分局警員潘惠宗，2019年3月26日因違法重壓已遭壓制曹姓民眾，被新北地方法院依判處6月徒刑；民事部分，法官再判潘員需賠償曹姓民眾30萬元精神撫慰金。

曹姓民眾提告民事訴訟，主張他2019年3月26日晚間7時許在新北市板橋區南雅西路附近騎車被警員潘惠宗與同事攔查進行酒測，測得酒測值未超標，但潘員刁難他，要他做各項生理測驗，例如來回走直線10公尺、金雞獨立、走圓圈等，他認為受到刁難，與潘員發生口角，潘員藉機壓制並將他逮捕，他在雙手被銬的情況下，被潘員壓在地板，「雙腳盤坐｣在頸部位置。

曹姓民眾指出，潘員坐在他頸上，還左右搖晃使他臉部與地板摩擦，他請潘員輕一點，反被嗆「只要你沒死就好」，認為被潘員傷害、羞辱，請求潘員賠償精神撫慰金100萬元。

潘員反辯，要求曹姓民眾做生理平衡測試於法有據，將曹民上銬壓制是因為他是妨害公務現行犯並且喝酒，他有向曹民說可以坐在一旁等支援警力到場，但曹民在等待過程數度衝向他，他認為有使出進一步強制力的必要，才壓制曹民，左右搖晃身體是為了調整到最佳角度達到壓制效率極大化，沒有要傷害、侮辱曹民的意思。

法官發現，潘員在將曹民上銬後，明知對方並無反抗能力，也無攻擊員警動作，潘員卻仍以大腿、臀部將曹民頭部重壓在地，並刻意晃動身體使曹民摩擦地板，經刑事判決依公務員假借職務上之權力、機會，故意犯傷害罪處六月徒刑，認為潘員確實造成曹民損害，但並未達到需100萬元，判潘員需賠償曹民30萬元精神撫慰金。

潘員藉逮捕妨害公務現行犯時，將曹姓民眾上銬後以身體重壓在地，還嗆「只要你沒死就好」，被新北地院民事庭判需賠償30萬元。圖／聯合報系資料照
潘員藉逮捕妨害公務現行犯時，將曹姓民眾上銬後以身體重壓在地，還嗆「只要你沒死就好」，被新北地院民事庭判需賠償30萬元。圖／聯合報系資料照

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