板橋警違法重壓騎士 判賠30萬元

新北市板橋警分局警員潘惠宗，2019年3月26日因違法重壓已遭壓制曹姓民眾，被新北地方法院依判處6月徒刑；民事部分，法官再判潘員需賠償曹姓民眾30萬元精神撫慰金。

曹姓民眾提告民事訴訟，主張他2019年3月26日晚間7時許在新北市板橋區南雅西路附近騎車被警員潘惠宗與同事攔查進行酒測，測得酒測值未超標，但潘員刁難他，要他做各項生理測驗，例如來回走直線10公尺、金雞獨立、走圓圈等，他認為受到刁難，與潘員發生口角，潘員藉機壓制並將他逮捕，他在雙手被銬的情況下，被潘員壓在地板，「雙腳盤坐｣在頸部位置。

曹姓民眾指出，潘員坐在他頸上，還左右搖晃使他臉部與地板摩擦，他請潘員輕一點，反被嗆「只要你沒死就好」，認為被潘員傷害、羞辱，請求潘員賠償精神撫慰金100萬元。

潘員反辯，要求曹姓民眾做生理平衡測試於法有據，將曹民上銬壓制是因為他是妨害公務現行犯並且喝酒，他有向曹民說可以坐在一旁等支援警力到場，但曹民在等待過程數度衝向他，他認為有使出進一步強制力的必要，才壓制曹民，左右搖晃身體是為了調整到最佳角度達到壓制效率極大化，沒有要傷害、侮辱曹民的意思。