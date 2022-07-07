快訊

分科測驗11、12日登場試場分配表今公布 7月10日下午開放看考場

參選台北市長定案？ 陳時中未否認：有機會再回答

新科中研院院士出爐 英國家學術院首位台裔院士回流

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網傳「屠龍」會議紀錄 林佳龍報警要揪出影武者

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

近期網路流傳一份疑似偽造的民進黨「執行會議紀錄摘要」屠龍計畫，要打擊前交通部長林佳龍、挺陳時中。林佳龍得知後認為是假訊息，委託台北市議員參選人詹晉鑒律師，今天下午前往刑事局舉報，希望揪出幕後主使。

詹晉鑒指出，這份會議紀錄經過民進黨秘書長林錫耀公開表示是假的會議紀錄，爆料者的假帳號還偽造林佳龍的EMAIL帳號，先投信給媒體，媒體不報導後，又經匿名帳號在網路散布，對於台灣民主選舉造成傷害，林佳龍不希望假訊息在社會民主政治道路成為絆腳石，希望匡正選舉風氣，因此提起加重誹謗罪，及違反社會秩序維護法，針對匿名傳播不實假訊息的爆料者提起刑事告訴。

至於林佳龍或屠龍計畫，是否涉及民進黨內派系鬥爭與操作？詹晉鑒說不對任何有關派系的運作影射。

詹晉鍳備妥相關檢舉資料後，今天下午一時許前往刑事局，刑事局已受理報案。

林佳龍委託台北市議員參選人詹晉鍳律師，到刑事局舉報「屠龍計畫」假訊息。記者廖炳棋/翻攝
林佳龍委託台北市議員參選人詹晉鍳律師，到刑事局舉報「屠龍計畫」假訊息。記者廖炳棋/翻攝
林佳龍委託台北市議員參選人詹晉鍳律師，到刑事局舉報「屠龍計畫」假訊息。記者廖炳棋/翻攝
林佳龍委託台北市議員參選人詹晉鍳律師，到刑事局舉報「屠龍計畫」假訊息。記者廖炳棋/翻攝

林佳龍 民進黨 假訊息

延伸閱讀

幕後／蔡英文勸進參選新北市長 潘孟安還沒給答案

被問「為何跟蔡英文作對？」林佳龍勇敢做自己回答了

民進黨「打林佳龍」會議記錄流出？ 林辦：報警釐清真相

林佳龍2度拒蔡總統約詢選新北 卓冠廷揭原因：沒準備

相關新聞

高雄保五總隊仁武營區 工人自6樓墜落昏迷送醫

高雄仁武保安警察第五總隊仁武營區今天下午1時許，一名30多歲男性工人疑似在施作外牆補強工程時不慎墜落，據了解，該名工人從...

板橋警違法重壓騎士 判賠30萬元

新北市板橋警分局警員潘惠宗，2019年3月26日因違法重壓已遭壓制曹姓民眾，被新北地方法院依判處6月徒刑；民事部分，法官...

板橋一通訊行賣三星山寨手機 「真假難辨」一年熱銷800支

新北市林姓男子在板橋區經營一間通訊行，涉嫌從中國大陸深圳華強北商區進口山寨三星手機，打著「全新無開封、低於市場行情6至7...

網傳「屠龍」會議紀錄 林佳龍報警要揪出影武者

近期網路流傳一份疑似偽造的民進黨「執行會議紀錄摘要」屠龍計畫，要打擊前交通部長林佳龍、挺陳時中。林佳龍得知後認為是假訊息...

16歲無照少年疑為練騎車 過彎不慎撞山壁破頭亡

南投縣今傳死亡車禍，一名16歲陳姓少年今晨與友人騎車雙載前往仁愛鄉山區打工，陳疑為了練騎車主動請求讓他騎，行經台14線6...

闖東海大學鮮乳辦公室行竊 失風被逮還報假名原因曝光

台中市一名林姓男子有多項竊盜前科，為躲避當地警方查緝，南漂高雄，逃亡期間缺錢花用，竟潛入位於東海大學鮮乳辦公室高雄遼寧二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。