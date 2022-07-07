網傳「屠龍」會議紀錄 林佳龍報警要揪出影武者

近期網路流傳一份疑似偽造的民進黨「執行會議紀錄摘要」屠龍計畫，要打擊前交通部長林佳龍、挺陳時中。林佳龍得知後認為是假訊息，委託台北市議員參選人詹晉鑒律師，今天下午前往刑事局舉報，希望揪出幕後主使。

詹晉鑒指出，這份會議紀錄經過民進黨秘書長林錫耀公開表示是假的會議紀錄，爆料者的假帳號還偽造林佳龍的EMAIL帳號，先投信給媒體，媒體不報導後，又經匿名帳號在網路散布，對於台灣民主選舉造成傷害，林佳龍不希望假訊息在社會民主政治道路成為絆腳石，希望匡正選舉風氣，因此提起加重誹謗罪，及違反社會秩序維護法，針對匿名傳播不實假訊息的爆料者提起刑事告訴。

至於林佳龍或屠龍計畫，是否涉及民進黨內派系鬥爭與操作？詹晉鑒說不對任何有關派系的運作影射。