聽新聞
test
0:00 / 0:00
網傳「屠龍」會議紀錄 林佳龍報警要揪出影武者
近期網路流傳一份疑似偽造的民進黨「執行會議紀錄摘要」屠龍計畫，要打擊前交通部長林佳龍、挺陳時中。林佳龍得知後認為是假訊息，委託台北市議員參選人詹晉鑒律師，今天下午前往刑事局舉報，希望揪出幕後主使。
詹晉鑒指出，這份會議紀錄經過民進黨秘書長林錫耀公開表示是假的會議紀錄，爆料者的假帳號還偽造林佳龍的EMAIL帳號，先投信給媒體，媒體不報導後，又經匿名帳號在網路散布，對於台灣民主選舉造成傷害，林佳龍不希望假訊息在社會民主政治道路成為絆腳石，希望匡正選舉風氣，因此提起加重誹謗罪，及違反社會秩序維護法，針對匿名傳播不實假訊息的爆料者提起刑事告訴。
至於林佳龍或屠龍計畫，是否涉及民進黨內派系鬥爭與操作？詹晉鑒說不對任何有關派系的運作影射。
詹晉鍳備妥相關檢舉資料後，今天下午一時許前往刑事局，刑事局已受理報案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言