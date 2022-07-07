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闖東海大學鮮乳辦公室行竊 失風被逮還報假名原因曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

台中市一名林姓男子有多項竊盜前科，為躲避當地警方查緝，南漂高雄，逃亡期間缺錢花用，竟潛入位於東海大學鮮乳辦公室高雄遼寧二街辦公室行竊，主管發現身影報警，林男當場被逮卻報假名，警方查出他有2項竊盜通緝，訊後解送歸案。

警方指出，4日晚間6時許，東海大學鮮乳辦公室的歐姓主管向警方報案，指辦公室內有竊賊闖入行竊，三民一警分局哈爾濱派出所警方獲報趕抵現場，警民聯手將正在偷竊的竊嫌逮捕。

警方清查竊嫌身分時，他一度報假名遭警方識破，最後在竊嫌身上找到身分證，比對發現竊嫌是林姓男子（31歲），且分別已遭台中和雲林兩地地檢署發布的竊盜通緝犯。林男眼見「紙包不住火」，才坦承犯行。

警方查出，林男因近年來在中部地區犯下多起竊盜案，因遭通緝，為規避當地警方追查，攜家當隻身南下高雄避風頭，因逃亡期間缺錢花用，徒步四處找尋目標下手，見東海大學鮮奶辦公室無人才進入行竊，未得手就落網；警詢後將林男解送歸案。

林男當場被逮卻報假名，警方查出他有2項竊盜通緝身分。記者石秀華／翻攝
林男當場被逮卻報假名，警方查出他有2項竊盜通緝身分。記者石秀華／翻攝
台中林姓男子有2項竊盜通緝身分，為躲避當地警方查緝，南漂高雄，逃亡期間缺錢，潛入東海大學鮮乳位於高雄遼寧二街辦公室行竊，失風被逮。記者石秀華／翻攝
台中林姓男子有2項竊盜通緝身分，為躲避當地警方查緝，南漂高雄，逃亡期間缺錢，潛入東海大學鮮乳位於高雄遼寧二街辦公室行竊，失風被逮。記者石秀華／翻攝

東海大學 竊盜 通緝

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