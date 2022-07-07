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16歲無照少年疑為練騎車 過彎不慎撞山壁破頭亡

聯合報／ 記者賴香珊江良誠／南投即時報導

南投縣今傳死亡車禍，一名16歲陳姓少年今晨與友人騎車雙載前往仁愛鄉山區打工，陳疑為了練騎車主動請求讓他騎，行經台14線69.2公里處彎道時，不慎打滑失控撞上山壁，兩人噴飛，陳因頭部受重創，當場死亡，後座友人輕傷送醫。

據了解，該名死亡的16歲陳姓少年，國中畢業後就未再升學，長期在仁愛鄉山區打工賺錢，今天清晨與19歲馮姓友人約好機車雙載一起上山工作，但無駕照的陳男疑似主動向馮男請求讓他騎車當練習，馮男答應，未料卻發生憾事。

陳、馮2人騎車雙在從埔里出發後，上午8時許行經台14線69.2公里一處彎道，騎車過彎時疑不慎打滑，失控撞上山壁，兩人被噴飛，機車也因此掉入路旁水溝內，馮男自行爬起後趨前查看陳男，但叫他都沒反應，嚇得馮男趕緊報案。

南投縣消防局指出，今上午8時許獲報仁愛鄉中正路有機車自撞事故，當下立刻派前鄰近的消防分隊馳援，但救護人車到場後，發現其中1人因頭部受重創，頭顱破裂，明顯已經死亡，因此並未送醫，交由警方處理，並將輕傷者送醫治療。

警方表示，陳男駕駛的機車為馮男母親所有，兩人案發時均有戴安全帽，初判並無酒駕狀況，同時積極調閱沿線的監視器，同時報請檢察官相驗，進一步調查釐清肇事經國及事故原因。

16歲陳姓少年與友人上山打工，疑為了練習要求騎車上山，過山彎時打滑失控摔車，兩人噴飛釀1死1傷。圖／讀者提供
16歲陳姓少年與友人上山打工，疑為了練習要求騎車上山，過山彎時打滑失控摔車，兩人噴飛釀1死1傷。圖／讀者提供
16歲陳姓少年與友人上山打工，疑為了練習要求騎車上山，過山彎時打滑失控摔車，兩人噴飛釀1死1傷。圖／讀者提供
16歲陳姓少年與友人上山打工，疑為了練習要求騎車上山，過山彎時打滑失控摔車，兩人噴飛釀1死1傷。圖／讀者提供

南投 打工

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