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影／陌生哥哥好棒棒打仗賺金條 主婦暈船險匯10萬代收

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

「我可愛的妹妹！」新北市1名輕熟婦人，相信在LINE用簡體中文和她聊天的「好棒棒哥哥」，到中東當傭兵打仗賺黃金，日前準備匯款10萬元代收、代保管金條，等哥哥合同即將期滿來台相會，美夢卻被銀行員和警察戳破。

該名35歲女子是全職家庭主婦，之前在LINE接受陌生人主動加好友聊天，對方連照片都沒有，頭像用的是大紅色鮮花，全程用簡體中文打字；他自稱戰地軍官，受聘到阿曼蘇丹國打仗，因為戰績輝煌，獲「聯合國政府」頒贈許多黃金，婦人聽了盛讚「哥哥好棒棒」。

對方猛灌迷湯，滿口「親愛的」、「我可愛的妹妹」、「妳是我唯一可以信任的妹妹」，還說戰地好危險，常遇恐怖攻擊「今天失去18名巡邏士兵」，且因缺乏安全處所可以存放金條，所以希望可以寄到台灣請她代保管，「我真的等不及合同結束，來找可愛的妹妹」、「我們必須像家人一樣計畫，好好珍惜一起度過的每一刻」。

殊不知阿曼自從1975年結束長達20年內戰以來，整整保持了47年和平穩定，被認為是中東地區極少數的無戰事和平國家。

後來「戰地哥哥」請物流公司和「可愛妹妹」聯絡，開出黃金運至台灣的價碼，24小時快件需付23萬、72小時15萬、120小時10萬元台幣。婦人便在6月27日帶著10萬元私房錢，到三重區某銀行準備匯款，行員察覺異狀，通報警方疑似有人遭到詐騙

三重警分局慈福派出所警員郭昱萱、陳譽文到場了解，鐵口直斷這是詐騙，婦人連忙辯稱：「這個不是啦！」他是多年前在北京認識的1名軍官。經警方耐心說明、銀行員也解釋對方提供的帳戶異常，婦人才冷靜下來，承認自己根本沒去過北京，「哥哥」是在LINE加好友的陌生人，素未謀面。

美夢被戳破、相信遇到詐騙的婦人，雖然保住積蓄免於上當，卻連忙請警方別讓老公、小孩知道她有私房錢，還差點受騙奉送給1個虛擬的「好棒棒哥哥」。

詐騙集團謊編一套將黃金運至台灣的價碼。記者林昭彰／翻攝
詐騙集團謊編一套將黃金運至台灣的價碼。記者林昭彰／翻攝
警方苦口婆心規勸，婦人才相信遇到詐騙集團。記者林昭彰／翻攝
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婦人相信在LINE用簡體中文和她聊天的陌生男子，是戰地軍官到中東打仗賺黃金，盛讚「哥哥好棒棒」。記者林昭彰／翻攝
婦人相信在LINE用簡體中文和她聊天的陌生男子，是戰地軍官到中東打仗賺黃金，盛讚「哥哥好棒棒」。記者林昭彰／翻攝
詐騙集團猛對婦人灌迷湯，又是黃金、又是滿口「親愛的」、「我可愛的妹妹」。記者林昭彰／翻攝
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詐騙

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